Tavaly szeptemberben a szövetségi főügyész már 10 ezer eurós vérdíjat is kitűzött Guntermannra - ahogy a szélsőbalosok hívják egymás között, Lückére - ám a pénz sem hozott eredményt, s többször is sikerült kicsúsznia a hatóságok kezei közül. Letartóztatásában a szász Alkotmányvédelmi Hivatal, s a baloldali szélsőségesekre specializálódott különleges nyomozócsoport (Soko Linx) emberei vettek részt.

Armin Schuster, a CDU szászországi belügyminisztere Guntermann letartóztatása után azt mondta: „Lina Engels letartóztatása után ez a férfi volt az egyik legkeresettebb baloldali szélsőséges, aki ellen több elfogatóparancsot adtak ki, és aki a központi figura az egész nyomozási komplexumban."

A Szász Állami Bűnügyi Rendőrség nyomozóinak „a baloldali szélsőséges színhelyen számos súlyos bűncselekmény kitalálóját sikerült felkutatni és letartóztatni” - folytatta Schuster, valamint hozzátette, hogy kiemelkedő sikerről van szó.

A szászországi Alkotmányvédelmi Hivatal közleménye szerint „A vádlott erősen gyanúsítható azzal, hogy bűnszervezet tagjaként több politikai indíttatású fizikai támadásban vett részt. Az áldozatok súlyos sérüléseket szenvedtek."

A "Lücke" néven ismert vezető volt az, aki kiválasztotta az áldozatokat, valamint cinkosokat toborozott "projektjeihez". Ennek során egy titkos hálózatra támaszkodott, főleg Lipcséből és Berlinből. Különösen fontos volt számára, hogy személyesen részt vegyen a támadásokban, hogy "maximalizálja" az áldozatok sérüléseit. Lina Engel (egykori?) élettársa hosszú bűnözői karriert futott be, amely Bajorországban kezdődött. Már kétszer került rácsok mögé.

A többszöri börtönbüntetés sem tudta visszatartani tetteitől Halle szülöttét, aki gyermekként Bajorországba költözött szüleivel, és 2011-ben tért vissza Lipcsébe. 2019 szeptemberéig még egy szász börtönben töltötte a büntetését, többek között azért, mert kövekkel dobálta meg a lipcsei kerületi bíróságot, és egy LEGIDA-tüntetésen megvert egy nőt, és "náci kurva"-ként sértegette. Börtönbüntetése alatt összegyűjtött a rács mögött egy csoport antifa huligánt, akikkel antifa motívumos pólóban és símaszkban pózolt, és kijelentették, hogy "börtönünk nácimentes marad". (Mint itthon a cigányok: rajoskodni, pózolni a börtönben is lehet...) Az említett képek miatt egy szélsőbalos portálon ünnepelt "hősök" lettek.

Miután Engelt 2020 júliusában először rövid időre letartóztatták, Johann Guntermann végül eltűnt. A nyomozók időközben Svájcban vagy Athénban sejtették jelenlétét. Itt érdemes megjegyezni, hogy a görög antifa, talán még a németországi elvtársaiknál is brutálisabb, gondoljunk csak az Arany Hajnal tagjainak megölésére. Guntermann bujkálásának ellenére még mindig voltak brutális rajtaütések, amelyeken a kézjegye szerepelt. Alig egy nappal az elfogatóparancs kiadása után Drezdában megtámadtak egy volt fogolytársát. Guntermann állítólag azzal fenyegette meg a rács mögött, hogy "Te náci, téged is elkapunk". Az elkövetők DHL-es futárnak álcázták magukat, becsöngettek, majd egy 500 grammos kalapáccsal megütötték a férfit.

Néhány hónappal később, 2021 márciusában a Junge Nationalisten elnökét, Paul Rzehaczeket megtámadták a szászországi Eilenburgban. Rendőrnek álcázott baloldali szélsőségesek behatoltak a családapa lakásába, és kalapáccsal próbálták szétverni a lábát. A cél: a leendő gépjárművezető-oktató soha többé ne gyakorolhassa hivatását. Körülbelül két hónappal később hasonló jelenetek játszódtak le Erfurtban. Állítólag "rendőrök" törték be egy fiatal pár ajtaját, mindkettőt megkötözve. A férfi lábát eltörték, paprikaspray-vel lefújták, várandós barátnőjét pedig maró folyadékkal leöntötték.

2022 áprilisában Thüringiában egy Thor Steinar-boltban támadtak meg egy eladónőt. Ennek a támadásnak a mintája is egyértelműen Guntermann mellett szól: 2019-ben Dortmundban már követett el hasonlót. Aztán 2023 januárjában a Neue Stärke Partei (Új Erő Pártja) két tagját megtámadták és súlyosan megsebesítették. A támadás különösen brutális: az elkövetők most először használtak baltát gyilkos fegyverként. Az áldozat koponyatörést szenvedett.

Az állami ügyészek erőszakra való hajlandóságot, gátlástalanságot és professzionalizmust állapítottak meg esetében. Guntermann veszélyes személynek minősül, akit bármikor gyanúsíthatnak súlyos bűncselekmény - például terrortámadás - elkövetésével. Nem csoda, hogy a főügyész nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene. 2023 márciusban a Lipcse-Connewitzban tartott razzia során csak az utolsó pillanatban sikerült kereket oldania a speciális kommandó elől. A terrorelhárítók olyan személyt kerestek, akinek a kezén és ujjain különös ismertetőjelként szereplő tetoválás látható. Guntermann ujjaira a "Hate Cops" feliratot tetováltatott, gótikus írással. Valószínűleg már eltávolították.

A hajtóvadászat ellenére "Lücke" továbbra is a legsúlyosabb bűncselekményeket követte el. Legutóbb a budapesti „Becsület napján” tartott erőszakhullámban jelent meg: 2023. február 9. és 12. között egy mintegy 15 fős baloldali szélsőséges csoport tagjaként állítólag több emberre támadt, akiket az elkövetők ruházatuk alapján támadtak meg. A kriminalisták digitálisan tudták azonosítani Guntermannt a megfigyelési videók mozgásmintái alapján. Ezek alapján várható, hogy a magyar hatóságok kérni fogják Guntermann kiadatását.

Amíg menyasszonya, Lina Engel őrizetben volt, állítólag új barátnőt keresett, mégpedig a 22 éves Emilie Samire Dieckmannt, akit szintén keres a rendőrség. Dieckmann szintén jelen volt a budapesti támadásokban.

Október végén számoltunk be róla, hogy Berlinben letartóztatták a Hammerbande kiképzőjét, Thomas Jacobsot (mozgalmi nevén Nanuk), aki a kurd kommunistákkal együtt Szíriában is harcolt, valószínűleg mesterlövészként. Lehetséges, hogy Jacobs jártatta a száját, s ezért is sikerült végre elkapni Guntermannt.