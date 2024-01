Külföld, Videók :: 2024. január 2. 10:22 ::

Szilveszter Lipcsében: barikádot emelt és rendőrőrsöt támadott meg az antifa horda

Nem csak Berlinben, Lipcsében is forró hangulatban kezdődött a 2024-es esztendő. Nem sokkal éjfél után ismeretlen tettesek rendőröket, valamint egy rendőrőrsöt is megtámadtak a baloldaliak által felkapott Connewitz negyedben, számol be a Bild.

Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a szélsőbaloldali terrorista, Lina Engel és a Hammerbande is ezer szállal kötődik a negyedhez: Engelnek is a kerületben van a lakhelye, ezért is hívták a németországi sajtóban Connewitz-i Angyalnak (az Engel az angyal szó megfelelője a német nyelvben).

Helyi beszámolók szerint a Connewitz Kreuz-nál szilveszter éjjelén 3000 ember gyűlt össze, köztük sok szélsőbaloldali. A baloldali csőcselék éghető anyagokból barikádokat emelt. Az egyébként a CDU-s (Kereszténydemokrata Unió) szászországi belügyminiszter alá tartozó rendőrség órákig nem avatkozott közbe, nem akarták provokálni(!) a baloldaliakat, tartottak az eszkalációtól.



A Lipcse déli részén található utcát füst és tűzfény borítja

A helyi rendőrség éjjel 1 óra 40 perckor vízágyúk bevetéséről döntött, miután a szélsőbaloldali agresszorok petárdákkal és tűzijátékokkal támadtak a rendőrökre. Több rakéta a rendfenntartók pajzsának csapódott. Az antifák megtámadtak egy közeli rendőrőrsöt is: kövekkel törték be az épület ablakait. Később a rendőrök a szomszédos utcákban is visszaszorították az "ünneplő" felforgatókat, akik oda húzódtak vissza, hogy soraikat rendezzék. A megtámadott rendőrőrsöt az elmúlt években többször is érte már támadás a szélsőbaloldal részéről.

A CDU kormánya ismét szabad utat enged az antifa maffiának. Ez az a táptalaj, ahonnan Lipcsében már régen kibontakozott a baloldali terrorizmus.



Éjfél körül tűz ütött ki az utcán Connewitzer Kreuznál, majd nem sokkal később megtámadták a közeli rendőrőrsöt

Maga a Connewitzer Kreutz (Connewitz Kereszt) Lipcse egyik szimbolikus műemléke 1536-ból. Ugyanez a név általánossá vált az emlékmű környékére. A közeli villamos- és buszmegálló is a Connewitzer Kreuz nevéhez fűződik. A Connewitzer Kreuz a mai Karl Liebknecht-Straße déli végén, a Bornaische és a Wolfgang Heinze-Straße elágazásánál egy félkör alakú füvön található. Igazán szimbolikus az utcák névadóinak háttere.

Karl Liebknecht marxista forradalmár volt, aki Rosa Luxemburg oldalán részt vett a berlini Spartakus-felkelésben, melynek elfojtása során freikorps tisztek kivégezték. Liebknect keresztapjai Karl Marx és Friedrich Engels voltak, akik jó barátságot ápoltak apjával.

Wolfgang Heinze kommunista újságíró, propagandista volt, aki a II. világháború alatt a fegyvergyárak dolgozóit próbálta szabotázsra rávenni. A Gestapo elfogta és kivégezte.

