2024-ben jelentősen megváltozott a faji és bevándorlási kérdésekkel kapcsolatos online közhangulat és párbeszéd. Ez a tömeges öntudatra ébredés döntő lépés az országaink visszavételéhez.

Egy gyalogosan megtett hosszú út példájával élve, ha egy adott pillanatban megállunk, nehéz lehet megállapítani, hogy eddig milyen messzire jutottunk. A látómezőnk arra korlátozódik, ami körülöttünk van, a valóságban megtett út azonban sokkal nagyobb, mint ameddig a szem ellát. Így volt ez az elmúlt évtizedekben a politikailag elfogadható párbeszéddel is. Miközben bizonyos kézzelfogható tényezők romlottak a számunkra (mint például a demográfia – és kevesen vitatnák, hogy mind közül ez a legfontosabb), a párbeszéd számos tekintetben kedvező irányba változott.

Az olyan mantrák, mint hogy „a sokszínűség az erősségünk” ma már a mémek kategóriájába tartoznak, pedig ha visszamegyünk 10, 15, 20 évvel ezelőttre, akkor a politikusok és a véleményformálók ezt hajtogatták nekünk vég nélkül, és mindenféle ellenállás nélkül. Menjünk vissza közel 30 évet, Tony Blair munkáspárti kormányának megválasztásáig, és a britek tisztán emlékezni fognak a bevándorlás normalizálására és a folyamatos bevándorláspárti propagandára. A 2000-es évek annak a széles körben elterjesztett kommunikációnak a korszaka volt, miszerint szükségünk van a harmadik világbeli bevándorlásra a nemzetünk folyamatosan elöregedő népessége miatt, és ezt a gazdaság is megköveteli. A következő évtizedben, a 2015-ös németországi „menekültválság” idején (amely csak egy volt a sok közül) a kommunikáció Európa-szerte fáradhatatlanul arra fókuszált, hogy „kötelességünk segíteni a háború és üldöztetés elől menekülőknek”, olyan kísérő mantrákkal, mint a „refugees welcome” („üdvözöljük a menekülteket”), amely „a sokszínűség az erősségünk” szlogenhez hasonlóan mindenhol jelen volt.

Tagadhatatlan, hogy egy ideig az emberek nagy része bedőlt ennek. Bár igaz, hogy a fehérek sosem szavaztak a tömeges bevándorlásra (sőt, épp ellenkezőleg!), a pszichológiai manipuláció, különösen a „szegény, tehetetlen” menekültekkel kapcsolatban, rendkívül hatékonynak bizonyult, túláradó szimpátiát váltott ki a tömegekből, és sokakban felmerült a vágy, hogy segítsenek ezeken az állítólag nehéz helyzetbe került embereken.

Nem szándékozom itt hosszasan ismertetni az elmúlt 30 év bevándorláspolitikáját, inkább azt szeretném bemutatni, hogy mi változott ez idő alatt. Kevés komoly politikus merné ma már kijelenteni, hogy „a sokszínűség az erősségünk”, és hogy az „elöregedő népességünknek” szüksége van a tömeges harmadik világbeli bevándorlásra a túléléshez, vagy hogy erkölcsi kötelességünk befogadni több millió harmadik világbeli bevándorlót, mert „az üldöztetés elől menekülnek”.

A hazugságok már nem működnek, és soha többé nem is fognak. Számos közelmúltbeli esemény ma már a fehér faji tudatosság tömeges felébredését mutatja.

Hetekkel Trump elsöprő választási győzelme után, amelyet kétségtelenül a tömeges deportálások bevezetésére tett ígérete táplált, Elon Musk egy bomba kanócát gyújtotta meg Twitteren, amikor az Amerikába irányuló tömeges bevándorlás mellé állt gazdasági okokból. A viszontválasz azonnali és brutális volt. A „bizalom és biztonság csoport” [a közösségi média platformok cenzúrázásért felelős belső csoportját hívják így általában - a fordító] tömeges baloldali cenzúrája nélkül Elon megízlelhette a valódi közvéleményt. Az emberek véleménye egyöntetűen negatív volt, Musk pedig a saját platformján találta magát a nacionalista véleményformálók össztüzében és a vehemens cáfolatok áradatában, amikor az Egyesült Államokat egy lecserélhető „sportcsapatnak” állította be, egy történelmi örökséggel rendelkező emberek alkotta nemzet helyett.

A hozzászólásokból egyértelműen kiderült, hogy ez a kérdés a rasszról szól. A legutóbbi ügy konkrétan a tömeges indiai bevándorlás körül forgott, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy az indiaiak a legnagyobb haszonélvezői a H1B-vízumoknak − amelyet látszólag a „magasan képzettek” számára hoztak létre, de valójában az olcsó, alacsony szintű munkaerő tömeges behozatalának mechanizmusa. Az Elon Musknak küldött üzenet hangos és világos volt: mi egy nemzet és egy nép vagyunk, nem pedig egy bármikor lecserélhető dolgozókból álló gazdasági övezet. Sem gazdasági, sem más indok nem igazolhatja, hogy a saját szülőföldünkön külföldiekkel helyettesítsenek minket, akár illegális, akár „legális” bevándorlás keretében.

Elon eleinte rosszul fogadta a kritikát, látszólag elvesztette a fejét amikor ellenfeleit agyhalottaknak nevezte, és azt mondta nekik, hogy “b@szódjanak meg”, majd tömegesen zárolta a Twitter-profiljaikat. Röviddel ezután viszont vagy meggondolta magát, vagy egyszerűen csak hatott rá a közvélemény reakciója (úgy tűnik, a népszerűség mégiscsak számít neki), és az Egyesült Királyság munkáspárti kormányát és annak vezetőjét, Keir Starmert kezdte el dühödten támadni az évtizedek óta tartó tömeges pakisztáni nemi erőszak botrányok miatt. Akármi is volt az indítéka, azt lehet mondani, hogy Musk kapott egy fejmosást a H1B-vízumok miatt.

Belefutott más is ilyenekbe. Tom Holland történész Twitteren tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt javasolta, hogy a tömeges nemi erőszak miatti botrány kapcsán a harmonikus „faji kapcsolatok” fenntartását kellene előtérbe helyezni.

My position remains:

1. The authorities have a responsibility to preserve good race relations.

2. This is a noble goal.

3. In the context of the grooming gangs, this goal resulted in fatefully wrong decisions being taken.

4. 10 years on, the tragedy of this is even more evident