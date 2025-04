Extra :: 2025. április 13. 23:29 ::

"Lopott" tabletek - Heti progresszió (CCLXXVIII. rész)

Dübörög tovább a Heti progresszió a legújabb haladó anyagokkal, hírekkel. A közreműködést ezúttal is köszönöm kedves olvasóinknak, a hetiprogresszio@kuruc.info töretlenül üzemel.

Nincs is más hátra, mint sokadik alkalommal ismét belevágjunk a sűrűjébe!

3. Egy kétgyerekes brit anyuka több mint hét órát töltött egy rendőrségi cellában, mert miután elvette a gyerekei iPad-jeit, lopással vádolták meg

Vanessa Brown 50 éves történelemtanárnőt anyja otthonában állították elő, mivel a tabletek nyomkövető jelzései erre a címre irányították őket. Brown megtagadta az együttműködést, őrizetbe vették.

A nő szerint „elmondhatatlan lelki sérülést és traumát kellett átélnie” miután március 26-án hét és fél órát töltött rácsok mögött.

Megmotozták, ujjlenyomatot vettek tőle, a tableteket elkobozták. A nő elmondása szerint a 80 éves anyjával is úgy beszéltek, mintha bűnöző lenne. A rendőrség a gyerekek iskolájába is elment.



A digitális eszközök sok gyerek életét megmérgezik (fotó: Alamy)

Brown azért vette el a lányai eszközeit, hogy azok ne vegyék el a figyelmüket a tanulástól.

De hogy került a rendőrség látókörébe? Elmondásuk szerint a lopásról való bejelentés egy 40 év körüli férfitól érkezett, a Daily Mail szerint pedig a tanárnőnek két férfival, köztük gyerekei apjával is feszült a viszonya.

A nyomozást követően a rendőrök „rájöttek, hogy az iPadek a nő gyermekeinek tulajdonát képezik, és hogy Brown „jogosult volt a saját gyermekeitől származó tárgyak elkobzására”.

2. Idén elmaradt a rovatban a szokásos húsvét előtti reklámdömping, így most ezzel a darabbal pótoljuk az ínséget.

Értjük, hogy a Kinder egy csoki...de azért, na. Nem egy tipikus európai családot látunk a képen.



Családi asztal valahol a multikultiban

Köszönet a találatért olvasónknak!

1. Pont ezen a napon debütál a nagyközönség előtt a The Last of Us sorozat második évada, jó időzítés gyanánt pedig nemrég látogatott el PC-re a népszerű videójáték második része, a The Last of Us Part II.

Utóbbit sok jogos kritika érte az LMBTQ-tartalomért is, de ami itt látható, az egy másfajta politikai korrektség.

A videó azt szemlélteti, hogy a játékban nem lehet Molotov-koktéllal megdobni a zsinagógát, pedig erre egyébként minden lehetőségünk megvan a játék többi részében.

Ám van olyan, amit még egy játékban, egy virtuális világban sem engedélyeznek egy bizonyos népcsoport „kárára”.

Ez volt erre a hétre a Heti progresszió, én ismételten megköszönöm mindenkinek a kitartó figyelmet.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info