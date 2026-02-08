Extra :: 2026. február 8. 23:34 ::

Ülj le! - Heti progresszió (CCCXXI. rész)

Újabb hét telt el, újabb Heti progresszió érkezik a láthatárra. A hetiprogresszio@kuruc.info-n való aktív részvételt ezúton is köszönöm minden kedves olvasónknak. Most pedig vágjunk is bele!

3. Whoopi Goldberg 2022. február 6-án már kvalifikálta magát egyszer a Heti progresszió hasábjaira, és majdnem napra pontosan négy évet kellett várnia arra, hogy ez ismét megtörténjen. De ez a nap is eljött!

A hetet uraló egyik téma kétségkívül Szép Heléna bőrszíne volt , ugyanis a híresztelések szerint a fehér bőrű, szőke hajú, gyönyörű nőt egy kenyai származású színésznővel, Lupita Nyong’o-val kívánják eljátszatni.



A szokásos liberális felsőbbrendűség-tudat sugárzott Goldberg szavaiból

A hír Elon Musknak sem tetszett, de aztán megjelent Whoopi Goldberg, hogy „igazságot tegyen” . A feltűnési viszketegségtől szenvedő Goldberg is az írásomban tárgyalt „mitológiai alak” érvvel jött, meg azt is megjegyezte, hogy Nyong’o a világ egyik legszebb nőjeként van számon tartva – hogy ez itt miért releváns, rejtély, hiszen a szerep egész egyszerűen nem illik rá.

„Ó, persze, mert Homérosz ezt a fiktív karaktert világos bőrűnek, szőkének írta le, és olyan gyönyörűnek, hogy férfiak háborút indítottak miatta. Nem tudom, tisztában vagy-e vele, de Lupita is a világ egyik legszebb nőjeként van számon tartva. Szóval nem igazán értem, mit akarsz ezzel mondani” – okoskodott.

A színésznő tehát minden tényt figyelmen kívül hagyva érvelt a kenyai mellett.

„Nem is muszáj megnézned a filmet. Nem értem, miért érzed szükségét annak, hogy megszólalj ebben. Ha ennyire az emberek külseje aggaszt, talán érdemes lenne tükörbe nézned” – folytatta immáron személyeskedve a néger színésznő.

A régi jó liberális érvelés tehát: a tények elhagyása, „ha nem tetszik, ne nézd meg” lózung, valamint a „te nem értesz a művészetekhez” beszólás, amit persze Musk is megkapott

„Elon, csak ülj le. Ebben az esetben, amikor művészetről van szó, kérlek, csak ülj le” – olvashatjuk tőle a szokásos pökhendi módon előadott képzelt felsőbbrendűséget.

2. Nem akartam ezt a szürreális posztot kihagyni a repertoárból, úgyhogy beválogattam a rovatba.

Van ez az Adorján Mary névre hallgató „Tisza-influenszer” a Facebookon, aki a bejegyzései alapján szinte az egész életét a Tiszának való kampányolásnak, kopogtatásnak szentelte.

Január egyik utolsó napján is beszámolt a tevékenységéről, amikor is „sok-sok aláírást szereztek”. Ez még önmagában nem sokat mond, ám úgy látszik, a művésznő szeret összeveszejteni embereket, ugyanis így folytatta:

Egy lakásban egyszerre hárman írtak alá. Egy fiatal lány összeveszett az anyukájával az ajtóban, mégis mellénk állt. Egy kisgyermekes anyukánál a testvére és az anyukája is jelen volt, vita alakult ki, de a lány aláírt. Két családi vita két győzelem a közös célért. Tanár aláírt, mert tudja, így tovább nem mehet az oktatás sem!

Érdekes ez a tiszás „logika”.

Gus Kenworthy, a brit sícsapat tagja a milánói téli olimpia megnyitója előtt úgy gondolta, hogy akkor hívhatja fel magára a legjobban a figyelmet, ha a „Fuck ICE” feliratot hugyozza a hóba.

„Ártatlan embereket gyilkoltak meg, elég ebből” – írta a jóemberkedő sportoló Instagramon.

„Nem nézhetjük tétlenül, hogy az ICE még mindig kontrollálatlan hatalommal tevékenykedik a közösségeinkben” – mondja mindezt a brit sícsapat tagjaként.



Ez a személy sem azzal foglalkozik, amivel kellene (forrás: guskenworthy Instagram-fiók)

A csapata nem kommentálta az esetet, a sportoló magánvéleményének tekintik, amely nem érinti a szereplésüket, és természetesen a szervezőktől sem kap büntetést. Az Olimpiai Charta tiltja a politikai véleménynyilvánítást az olimpiai helyszíneken, ám a NOB szerint a sportolók szabadon kifejezhetik véleményüket saját felületeiken, nem szabályozzák a személyes posztokat, amíg nem hivatalos helyszíneken történnek.

Tehát, ha azt pisilte volna a hóba, hogy „Éljen a Duce!”, bizonyára akkor is ilyen elnézőek lettek volna.

Ja, nem.

Mára ezzel a hármassal búcsúzom, jövő héten ismét érkezik az újabb adag progresszivitás.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info