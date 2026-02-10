Extra, Cigánybűnözés :: 2026. február 10. 16:25 ::

Szolgálatra akart jelentkezni egy Lázár-tartalék, de a rasszista nővérke elgáncsolta a középosztályosodást

Egy vámospércsi rendelőintézetből érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy az egyik kezelésre érkező beteg több tárgyat is el akart lopni, azonban tetten érték. A járőrök a helyszínen fogták el a tolvajt.



Kiderült, hogy az 58 éves férfi egyedül maradt a vizsgálóban, ekkor támadt az az ötlete, hogy magával visz egy védőszemüveget. Ez azonban nem bizonyult elégnek, ugyanis miután kiment a mosdóba, egy vécékefét is megpróbált elemelni úgy, hogy a nadrágja szárába rejtette.

A férfi épp elköszönt, amikor az egyik nővérnek feltűnt, hogy a páciens lába a duplájára dagadt, viszont a percekkel korábban végzett vizsgálaton még egészségesnek bizonyult. Ekkor a fülöpi lakos felhúzta a nadrágja szárát, melyből az egészségügyi személyzet nagy meglepetésére egy vécékefe bukkant elő.

Gyanúsítottként hallgatták ki lopás miatt, beismerő vallomást tett. A nyomozók befejezték az eljárást, az iratokat megküldték az ügyészségre - olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében.