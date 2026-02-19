"Kár, hogy Kövér csak ezt a javaslatomat fogadta meg, de nem támogatta pl. a képviselők kettős állampolgárságának nyilvánosságra hozatalát, a mentelmi jog eltörlését, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra hozatalát - vagy épp a Kuruc.info hírportál parlamenti blokkolásának feloldását..." - írja bejegyzésében Novák Előd.
A Mi Hazánk alelnöke egy hvg-hírre hivatkozik, melynek címe: Novák Előd javaslatára ásványvíz váltotta fel az LMBTQ-jogokat hirdető kólát a parlament bizottsági ülésein
A cikk pedig:
„Ma volt a Házbizottság egyik utolsó ülése. Érdekes tapasztalat volt részt venni ezeken ebben a ciklusban. Mivel ezek nem nyilvános ülések, ezért majd az emlékirataimban számolok be a részletekről” – írta Facebook-oldalán Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő.A politikus azért megosztott egy történetet, amely a Mi Hazánk politikusának felvetéséről szólt.Szabó Szabolcs szerint a következő történt: „Az üléseket gyakran a Novák Előd által elővezetett javaslatok színesítették. Vagy két éve egyszer azzal a javaslattal fordult Kövérhez (házelnökként ő a bizottság elnöke), hogy tüntessék el az LMBTQ-üdítőket a bizottság üléseiről. Novákot ugyanis zavarta, hogy egy, a sokszínűséget akkor még bátran felvállaló, nagy multi cég kólája és rostos gyümölcslevei is ott vannak az asztalon. Mondanom sem kell, hogy a következő üléstől kezdve csak ásványvíz volt az asztalon” – írta.