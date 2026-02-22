Extra, Videók :: 2026. február 22. 21:21 ::

Los Angeles-i állapotok: közérdekű videóban hívják fel a figyelmet a buszokat telesz@ró négerekre

A Los Angeles-i Közlekedési Ügynökség (LADOT) visszavonta a közérdekű közlemény-videót, amelyben arra kérte az utasokat, hogy tartózkodjanak a kakilásoktól a városi buszokon – számolt be róla a CBS News nyomán a 24.



A „Ha látsz valamit, tegyél ellene valamit!” című társadalmi felelősség-vállalási kampányuk hat különböző videót tartalmazott, amelyekben arra kérték az utasokat, hogy jelentsék a zavaró viselkedést, beleértve a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a bliccelést, a hangos zenét és a defekálást. A CBS a videót látva felkereste a Los Angeles-i hatóságot, tényleg fennáll-e ez a probléma a közösségi közlekedésben, de megkeresésükre nem érkezett válasz. Viszont a videók – hivatalosan – lekerültek az internetről.

Az ezzel kapcsolatos megkeresésre már válaszolt a közlekedési hatóság a csatornának, eszerint azért vették le a webről, mert nem oda szánták.

A »Ha látsz valamit, tegyél valamit« videók fedélzeti megtekintésre szolgálnak, hogy tájékoztassák az utasokat arról, hogyan jelenthetik a »rossz« viselkedést vagy a negatív tapasztalatokat – közölte a szóvivő. Azaz közöljék a LADOT honlapján, telefonszámán vagy email-címén, melyik járaton, mikor és mit láttak, és közöljenek leírást az érintett személy(ek)ről.

„A LADOT büszke arra, hogy biztonságos és alacsony költségű közlekedési szolgáltatásokat nyújt Los Angeles-szerte. Az olyan események, mint amilyeneket videókban mutatunk be, ritkák, és a LADOT készen áll arra, hogy reagáljon a visszaélésekről szóló bejelentésekre” – fűzte még hozzá az ügynökség munkatársa.

If you are on a bus that smells of human poop, that is running a PSA reminding passengers not to poop on the bus, you might be taking public transit in Gavin Newsom‘s lawless California. pic.twitter.com/yxFBEbvKqM February 21, 2026

A LADOT Los Angeles egyik kvázi BKK-ja, a város tömegközlekedéséért felelős, az ügynökség irányítja a közlekedéstervezést, a forgalomirányítást, a parkolást, a karbantartást és az üzemeltetést. Azért csak az egyik, mivel a metrók mellett buszokat, vonatokat is üzemeltető Los Angeles Metro is hasonló, csak jóval nagyobb, mivel az nem csak a város területén, hanem azon kívül, Los Angeles megyében és annak számos városában is működik. A LADOT flottája mintegy 300 járműből áll, évente közel 30 millió utast szolgál ki, és több mint 800 ezer órát üzemel. Buszhálózata, a DASH a város 27 kerületében működik.