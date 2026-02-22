Extra, LMBTQP+ :: 2026. február 22. 21:54 ::

Diszkrimináció toleránséktól - Heti progresszió (CCCXXIII. rész)

Február utolsó vasárnapján is jelentkezik a Heti progresszió rovata. Minden kedves olvasónknak köszönjük szépen az elmúlt héten (is) kifejtett aktivitást, a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is várja a leveleket.

Most pedig essünk neki a következő adagnak!

3. Kicsit még maradunk a múlt heti témánál, és vetünk egy pillantást a budapesti street food világába, ezúttal a Crunchyval.

A „csirkéző” egy meglehetősen multikulti képpel hirdeti magát, habár lehet, hogy az ötletet a tengerentúli mémgyárból vették, ugyanis tucatnyi „gonosz, rasszista” mém szól arról, hogy a feketék imádják a KFC-s csirkét, és rendszeresen azt zabálnak.

Akkor ez most a budapesti változat.



Budapest szívében!

2. Más vizekre evezve, olvasói levéllel folytatjuk. Kedves olvasónk nemrég járt Szlovéniában, többek között Ljubljanában, a Júlia-Alpokban – például Bledi-tónál, de ha már ott volt, átment Ausztriába a Wörthi-tóhoz, illetve a közeli nagyvárosba, Villachba.

Az ottani Billában találta ezt a nem éppen autentikus „főzd magad boldoggá” papírtörlőt, de olvasónk azt is konstatálta, hogy a helyi McDonald’s-ban őshonos osztrákok már egyáltalán nem dolgoznak (jelen sorok írója ugyanezt tapasztalta egy másik ausztriai nagyvárosban, Salzburgban).



Osztrák papírtörlő

Rendhagyó módon azonban olvasónk küldött szép tájképeket is az utazásáról, és noha a rovat progresszióról szól, én is nagyon szeretek utazni, ezért önhatalmúlag beillesztek egy ilyet is a mai részbe. Itt a Bledi-tó látható, illetve a Fehér-szigeten elterülő Nagyboldogasszony-templom.



Örülök, hogy néha ilyenek is helyet kaphatnak a rovatban

1. Többször beszéltünk már jelen sorozat keretei között is a diszkriminációról, amely a közhiedelemmel ellentétben inkább a fehér heteroszexuálisokat szokta érinteni.

Megvizsgáltuk ezt már a feketék, illetve a magyarországi cigányok szemszögéből is, most pedig kiegészítjük azt az LMBTQ-emberekkel.

A myGwork kizárólag LMBTQ-személyek számára nyújt szolgáltatásokat a munkakeresés és a karrier területén, így az itt látható álláshirdetés is kizárólag nekik szól.

A legszánalmasabb, hogy a hirdetés nem a Fidesz által „pusztuló Nyugatnak” becézett Nyugat-Európában jelent meg, hanem „keresztény, konzervatív” országunk fővárosában, Budapesten.



Diszkrimináció LMBTQ-módra

Azt hiszem, hogy különösebb kommentárt nem igényel az eset. Egyrészt ilyen alkalmakkor válik röhejessé a kormányunk „családközpontú, jobboldali” narratívája, másrészt pontosan azok diszkriminálnak ezúttal is, akik minden alkalommal indokolatlan toleranciát akarnak kierőszakolni másokból.

Nos, ezekkel búcsúzunk 2026 februárjától, jövő hét vasárnap már március első napját köszönthetjük a Heti progresszióban.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info