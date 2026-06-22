Miközben Anglia egyre büszkébb a „sokszínűségére”, és ezzel párhuzamosan újabb és újabb törvényekkel tiltja a fehérek számára az önvédelem gyakorlásának jogát, addig a zsidóknak még azt is engedélyezték, hogy olyan szervezeteket állítsanak fel, mint a londoni Shomrim (ami héberül figyelőt, őrt jelent), amelynek feladata a zsidó közösségek védelme. Mindenhol azonban ők sem lehetnek ott - írja a Magyar Jelen.
Zionist rabbis who said "Palestinian children deserve to die" found out in London. pic.twitter.com/oa9rgmbdSN— Suhr Majesty (@ULTRA_MAJESTY) June 20, 2026