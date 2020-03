Koronavírus :: 2020. március 20. 17:52 ::

Már bárhol jelen lehet a vírus Magyarországon: 85-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - meghalt újabb két beteg

85-re nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu péntek reggel.

A tájékoztatás szerint újabb magyar állampolgároknál és egy iráninál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19). A Magyarországon beazonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 85. Közülük 10 iráni, 1 brit, 1 kazah és 73 magyar állampolgár.

Kitértek arra is, hogy a járvány második szakaszához - a csoportos megbetegedések szakaszához - értünk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés.

Kiemelték: Magyarországon is már bárhol jelen lehet a vírus. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, és aki teheti, az maradjon otthon, és mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat. "Csak közösen tehetünk a járvány lassításáért!" - hívták fel a figyelmet.

Frissítés: Orbán: van egy katonai tervünk a védekezésre

Magyarország még mindig a csoportos koronavírus-megbetegedések szakaszában van, nem lépett át a tömeges megbetegedések időszakába, de ez valószínűleg be fog következni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orvosprofesszorok véleménye is az, hogy a fertőzés nagy arányú megnövekedése nem kerülhető el, de a lassítása lehetséges - közölte a kormányfő, hozzátéve: azért kell lassítani a folyamatokat, hogy az egészségügyi ellátórendszer képes legyen befogadni a súlyos eseteket.

Ismertette: a friss adatok szerint 85 beteg van az országban, közülük 6 súlyos, egy ember meghalt, heten meggyógyultak.

A jövő héten kiderül, ki, mire számíthat

Orbán Viktor azt várja, hogy a jövő héten a betegellátással foglalkozó orvosi munkacsoport képes lesz egyértelműen megmondani, a különböző társadalmi csoportok fertőzés esetén körülbelül mire számíthatnak, így pedig kisebb lehet az emberek félelme.

Az azonban már most elmondható, hogy a legtöbb intenzív ellátásra szoruló beteg az idősek közül kerül majd ki - hívta fel a figyelmet, de megjegyezte, az immunhiányos gyermekeket is súlyosan érintheti a vírus.

A gyermekekkel kapcsolatban egyébként jelezte, azok a szülők, akik nem tudnak otthon maradni a gyermekükkel, beadhatják őket az iskolába. Ugyanez igaz az ügyeletre kijelölt óvodákra.

Csak lassítani lehet a terjedést



Közölte továbbá: jól döntött a kormány, amikor megfogadta járványügyi szakemberek tanácsát, és az intézkedéseket már a járvány korai szakaszában bevezette, így "a terjedés lassú". Abban azonban egyetértenek a matematikai modellekkel foglalkozók, hogy lassítani ugyan tudják a vírus terjedését, de a végén a megbetegedések száma nagyjából ki fog egyenlítődni egész Európában.

Drámai helyzet, mint Olaszországban, abból állhat elő, ha gyorsan fut fel a megbetegedések száma, és összeomlik az egészségügyi ellátórendszer. Ez ellen az eszköz- és humánerőforrás-kapacitás megnövelésével, valamint a beérkező, intenzív ellátásra szorulók számának lassításával lehet védekezni; "mind a két dolgot egyszerre tesszük" - fejtette ki Orbán Viktor.

Megjegyezte: megnövelték az egészségügyben dolgozók számát, ám fel kell készülni arra, hogy köztük is lesznek megbetegedettek, de meg van tervezve, hogy a helyükre ekkor kik lépnek be.

Arról is beszélt, nem igaz, hogy nincs elegendő eszköz, mindenből van elegendő a mostani fertőzési szinthez, de mivel nagyobbra készülnek, ezért többet kell vásárolni az eszközökből, mint amennyi az adott pillanatban szükséges. A tömeges járványra vonatkozóan van felhasználási sorrend is: először az egészségügyben dolgozóknak adnak majd maszkokat és eszközöket, majd a közbiztonságiaknak, azután pedig a közigazgatásban lévőknek - közölte.

Milliószám vannak maszkok Magyarországon, gyártanak is ilyeneket - például a börtönökben -, nyersanyagot is szereznek be, és a különböző típusú maszkok mindegyikéből vásárolnak - közölte. "Nem kéregetünk (...), hanem magunkról gondoskodunk", az összes kapcsolatrendszert beindították, "Pekingtől Sanghajig a repülőtereken ott vannak az embereink" - jelentette ki, hozzáfűzve: a védekezéshez szükséges pénz rendelkezésre áll.

Megjegyezte, egy virológus-munkacsoport dolgozik egy gyógyszermódosításon, hátha így gyorsabban megtalálható a megfelelő gyógyszer legalább a koronavírus-tünetek enyhítésére.

Katonai törzsek a létfontosságú vállalatoknál

"A kollektív védekezést megszerveztük. (...) Ma egy védekezésre berendezett állapotban lévő közösség a magyarok közössége" - fogalmazott Orbán Viktor, kijelentve: "van egy rendes katonai tervünk a védekezésre, felállt az ország a védekezés logikája szerint".



Katonai járőrök a debreceni Kossuth téren 2020. március 20-án. A katonák utcai jelenlétének célja a közbiztonság és közrend fenntartásának támogatása, a lakosság bizalmának erősítése a koronavírus-járvány idején (MTI/Czeglédi Zsolt)

Akik külföldön kerültek bajba, azokról a külügyminisztérium gondoskodik, a határokat lezárták - csak humanitárius folyosók működnek -, elegendő számú katona és rendőr van, a tiszti növendékeket is mozgósították, a létfontosságú vállalatokhoz kirendelték a katonai törzseket, az orvosok beosztását elvégezték, a járványügyi kórházakat kijelölték, és épül is járványkórház - sorolta.

Orbán Viktor az idősekhez szólva hangsúlyozta: "nem arról van szó, hogy ők tehertétel vagy veszélyforrás lennének, hanem arról hogy ha a járvány tömegessé válik, akkor a legnagyobb bajba ők kerülnek majd, és mi aggódunk értük".

Az nem lenne helyes, ha kötelező rendszabályokat hoznának az idősekre, ezt szeretné elkerülni, kérni viszont szabad:

"arra kérem az idős embereket (...), maradjanak otthon".

Az önkormányzatok kötelesek ellátni az otthon maradó időseket - mondta.

2. frissítés: Meghalt két koronavírussal fertőzött beteg

Meghalt két idős koronavírussal fertőzött beteg - közölte a koronavirus.gov.hu péntek reggel.

Azt írták, egy 79 éves és egy 68 éves magyar férfi hunyt el; ezzel háromra nőtt az elhunytak száma.

3. frissítés: Operatív törzs: sok a nyerészkedő és a szabályszegő

Aki csak teheti, tartson távolságot a másiktól, maradjon otthon - szólított fel az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

A 65 év felettiek maradjanak otthon!

Müller Cecília kiemelten kérte az időseket, a 65 év felettieket, hogy maradjanak otthon. Ők ugyanis az életkoruknál fogva is veszélyeztetettek, nem beszélve arról, ha más betegségük is van.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fiatalok is veszélyeztettek lehetnek, ha immunhiányos vagy más krónikus betegségben szenvednek.

A tisztifőorvos azt kérte: a fiatalok ne bulizzanak, a külföldről érkezők különítsék el magukat, aki teheti, használja ki a home office lehetőségét.

Mind a három elhunyt férfi beteg volt

Közölte, 85-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, hárman pedig meghaltak a betegség következtében. Mind a három elhunyt férfi beteg volt, 69, 74, illetve 79 évesek, és mindhárman más krónikus betegségben is szenvedtek, tehát a "kockázati csoportba tartoztak". Hét embert gyógyultnak nyilvánítottak: két magyar és öt iráni állampolgárt.

Müller Cecília kérdésre elmondta, nem terveznek az idősekre nézve semmilyen lakhelyelhagyási tilalmat, de nyomatékosan arra kérte az időseket, ne menjenek el otthonról, ne menjenek közösségbe.

Mindenki, aki megteheti, maradjon otthon - mondta, hozzátéve: ezzel lehet leginkább a járvány terjedését lassítani. Egyben megköszönte az egészségügyben dolgozók munkáját, akik napról napra nagy erőfeszítéssel és sok áldozatot hozva teszik kötelességüket.

Az ország minden területe érintett

Beszélt arról is, hogy rendelkezésre állnak a fertőzöttekre vonatkozó területi adatok, hiszen ezek elengedhetetlenek a kontaktkutatás során, és most már az ország minden területe érintett.

"Itt a csoportos járvány, a tömeges megbetegedések küszöbén állunk" - fogalmazott.

A védőmaszkokról az országos tisztifőorvos azt mondta, egészséges embernek nincs szüksége szájmaszkra, a sebészeti maszkokat pedig rendszeresen használják az egészségügyben. A speciális, úgynevezett ffp3-as maszkra abban az esetben van szükség, ha valaki bizonyítottan koronavírussal fertőzött embert lát el, vagy olyan beavatkozásokat végez, amelyek "cseppképződéssel" járnak.

Lakatos Tibor, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője hozzátette: szombaton érkezik egy olyan szállítmány, amely a sebészeti szájmaszkok alapanyagához szükséges, és a büntetés-végrehajtási szervezet megkezdte azt a beszerzést, ami magasabb védőképességű eszközök gyártásához kell.

Sok a csaló

Elmondta: sokan nem tartják be a koronavírus terjedése miatt hozott intézkedéseket, sokan próbálnak meg hasznot húzni a helyzetből. Példaként említette, hogy Somogy megyében egy nő magát az ÁNTSZ munkatársának kiadva próbált több millió forintot kicsalni egy cégtől koronavírus elleni vakcináért és fertőtlenítésért. A cég bezárásával fenyegetőzött, ha nem kapja meg az összeget. Őt a rendőrség őrizetbe vette és javasolják a letartóztatását.

Közölte, mostanáig 47 eljárást indítottak: 12-t közveszéllyel fenyegetés, 8-at csalás, 7-et járványügyi szabályszegés miatt. 22 embert hallgattak ki gyanúsítottként a koronavírussal összefüggésben.

Sokan szegik meg a hatósági házi karantént

Azt is elmondta, sokan szegik meg a hatósági házi karantén szabályait. 3506 ember van ilyen karanténban, összesen 69 esetben állapítottak meg szabálytalanságot. Ezek mellett az üzletek bezárásával kapcsolatban is több esetben éltek figyelmeztetéssel, feljelentéssel, illetve helyszíni bírsággal. A karantén szabályainak megsértése miatt 58 szabálysértési feljelentést tettek.

Az üzletek nyitvatartási korlátozásával összefüggésben eddig 3 embert figyelmeztettek, 7-tel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, 9-et szabálysértés miatt feljelentettek.

A rendőr ezredes arról is beszélt, hogy továbbra is hatályban vannak azok a korlátozó intézkedések, amelyeket a kormány azért vezetett be, hogy a vírus terjedését lassítani tudják.

35 kilométer hosszú kocsisor Csanádpalotánál

Megjegyezte, a Magyarországra belépő teherforgalomban jelentős fennakadások nincsenek, de Rajkánál 120 perces, Hegyeshalomnál 150 perces várakozásra kell számítani. Csanádpalotánál a román hatóságok által bevezetett ellenőrzések miatt mintegy 35 kilométer hosszú kocsisor torlódott fel, itt vizet osztanak a várakozóknak.

A Liszt Ferenc-repülőtéren 42-en várakoznak, egy részük tranzitutas, egy részük pedig egyedi engedélyre vár, hogy beléphessen az ország területére. Számukra a Budapest Airport Zrt. és a rendőrség ágyakat, élelmet, vizet, takarót biztosított, valamint számítógépet, hogy online a szükséges eljárásokat meg tudják indítani. Szükség esetén pedig arcmaszkot is tudnak nekik biztosítani.

Ismertette: megkezdték működésüket a fővárosi és megyei védelmi bizottságok, amelyek az egészségügyi intézményeknek segítenek az ellátás megszervezésében, illetve hozzájárulnak majd a karanténba helyezetteket ellátásához.

Kérdésre válaszolva elmondta: elhelyezési tartalék objektumokat létesítettek, amelyekbe akkor helyezik a megfigyelés alatt állókat, amikor már a jelenleg használt kapacitások nem lesznek elegendőek. Ezek jellemzően nem használt rendőrségi objektumok, használaton kívüli üdülők.

Pancsolhat(ná)nak a cigányok

Ugyancsak kérdésre közölte: több szolgáltató döntött már arról, hogy nem olvastatja le közvetlen munkatársaival a mérőórákat, és döntöttek arról is, hogy a tartozás miatti vízkorlátozást feloldják.

