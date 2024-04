Anyaország, Politikusbűnözés :: 2024. április 30. 23:06 ::

Újabb bizonyíték, hogy összeérnek a szálak a Fidesz és a végrehajtó maffia között

Zugló 10. körzetének fideszes képviselőjelöltje Garabits Márton, akinek Schadl György 2022-ben ügyvédi meghatalmazást írt alá. Ugyanakkor a nyomozati iratok szerint szorosabb szálak fűzhetik össze Schadlt és Garabitsot az ügyfél-ügyvéd kapcsolatnál – írja az Index.

Garabits Márton ügyvéd a Fidesz képviselőjelöltje Zugló 10. számú választókerületében a június 9-i önkormányzati választáson. A 24.hu értesülése szerint Garabits még februárban is ügyvédi megbízást kapott a végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnökétől, Schadl Györgytől.

A lap azt írja, a Völner Pál volt fideszes államtitkár elleni büntetőper nyomozati irataiban többször is feltűnik Garabits Márton neve. A cégbírósági dokumentumok szerint 2022-ben Schadl György személyesen írt alá ügyvédi meghatalmazást a részére, amire a börtönben kerülhetett sor. Schadlt 2021 novemberében tartóztatták le, a börtönből tavaly novemberben engedték ki, büntetőpere 2023 februárjában kezdődött.

Közölték azt is, hogy Schadl György sofőrjének és egyben személyi asszisztensének naplójában az a bejegyzés szerepelt, hogy „Garabits Marcinak 2m Ft vinni + paladino, protrust aláíratva + 66 mFt”. A „protrust” és a „paladino” két felszámoló céget jelöl (ProTrust Reorganizáció Felszámoló és Befektetési Kft., valamint Paladino Felszámoló Kft.), így a naplóbejegyzés arra utalhat, hogy szorosabb szálak fűzik össze Schadlt és Garabitsot az ügyfél-ügyvéd kapcsolatnál.



Fotó: Csóti Rebeka/24.hu

A két cég Schadl György 65 éves édesanyjának érdekeltsége. Az Indexen korábban is írtak arról, hogy Schadl György édesanyja, Hazai Edit Rozália – leánykori nevén Pozsár Edit Rozália – 2021-ben két felszámoló cégben is tulajdonos lett, noha korábban semmilyen üzleti érdekeltsége nem volt. A 24.hu cikke szerint az egyik az állami felszámolói pályázat leadási határidejének napján jött létre.

Schadl édesanyjának akkoriban még csak 50 százalékos üzletrésze volt a ProTrustban, ám az Opten cégadatai alapján Hazai Edit Rozália mára kizárólagos tulajdonossá vált. A Paladino – amelyben továbbra is 50 százalékos üzletrésze van – társasági szerződését pedig Garabits Márton jegyezte ellen ügyvédként. A cég másik tulajdonosa, Schreiber Katalin, aki Garabits felesége.

Schadl György ügyében jelenleg is zajlik a per. Mint ismert, a per 2023. február 17-én kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. A tizenkét vádlott – köztük a három fővádlott, Schadl György, Völner Pál és R. Róbert – a februári előkészítő ülésen tagadta bűnösségét, esetükben ezért a Fővárosi Törvényszék tárgyalásra utalta az ügyet.

