Koronavírus :: 2020. március 26. 12:26 ::

Müller: a maszkviselés nem fogja megállítani a járvány terjedését, sőt még káros is lehet

261 regisztrált fertőzött van Magyarországon, de az elmúlt egy napban nem történt haláleset, és 28 gyógyult van, mondta Müller Cecília tisztifőorvos az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján.

Nagy a forgalom a Dél-pesti Centrumkórházban, de már több kórház is ellát gyanús eseteket.

A tisztifőorvos újra felhívta a figyelmet arra, hogy aki tüneteket észlel magán, az maradjon otthon, és telefonon hívja fel a háziorvosát. Ő fog dönteni a járványügyi szakemberrel és infektológussal arról, hogy valóban gyanús-e az eset. Ha így alakul, akkor az Országos Mentőszolgálat speciális csoportja vesz majd tőle mintát az otthonában, ha pedig úgy kell, a mentők viszik őt kórházba.

A lényeg, hogy a beteg ne menjen sehova, maradjon otthon, ismételte meg a tisztifőorvos.

Rendkívül fontos, hogy figyeljünk az egészségügyi dolgozókra is, akik a frontvonalban vannak. Ha rendeltetésszeren használják az egyéni védőfelszerelést, akkor minimalizálni tudják a veszélyt.

A maszk nem fogja megállítani a járvány terjedését

Számos hír kering a maszkokról Müller szerint, „elég nagy a káosz” az ügyben, mondta.

Az egészségügyi dolgozóknál fontos a leginkább, hogy hordják a maszkokat.

Sebészi maszkok akkor jók, ha nem kerülnek közvetlen kapcsolatba fertőzöttel.

Az is fontos, hogy a beteg viseljen maszkot, ez egyszerű szájmaszk is lehet.

Aki otthon ápol beteget, akkor természetesen viseljünk maszkot.

Ha valakinek biztonságérzetet nyújt a maszk viselése, akkor egy egyszerű szájmaszkot viselhet.

Ugyanakkor azt is mondja Müller, hogy az utcán nem muszáj maszkot hordani, mert a maszk nem fogja megállítani a járvány terjedését, de fontos a kézmosás és a távolságtartás, tehát nem helyettesítheti a többi óvintézkedést.

Szerinte egy olyan szájmaszk viselése, ami a védettség hamis illúzióját kelti, káros. Azért is, mert ezek a maszkok nem zártak (mint ahogy a sebészi maszkok sem), és ha kényelmetlenek, az ember folyamatosan az arcához nyúl, ami árthat.

Lakatos Tibor: Magyarországon sikerült lassítani a vírus terjedését

Kisebb torlódás a "szlovák" irányból a teherforgalomnál van, a "román" szakaszon nincs jelentős torlódás, ott is csak a teherforgalomban, viszont a "szerb" szakaszon Röszkénél és Tompánál is várakozni kell – mondta Lakatos Tibor rendőr ezredes. Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője arról is beszámolt, hogy több mint 4700 házi karantént rendeltek el.

Sokaknak már lejárt a karanténja, de sokan, több mint kétszázan meg is sértették a szabályokat, több esetben feljelentést is tettek.

Lakatos szerint az operatív törzs intézkedései sikerrel jártak annyiban, hogy sikerült lassítani a vírus terjedését. Ehhez az állampolgárok otthon maradása és fegyelmezettsége is hozzájárult, és továbbra is szükséges.

Azért vonul ki a honvédelem az üzemekhez, hogy gond nélkül el lehessen látni a lakosságot

Az elmúlt időben a honvédelmi irányító csoportok a létfontosságú üzemekhez vonultak ki, hogy azok működését biztosítsák, hogy el tudják látni a lakosságot továbbra is.

Több korlátozó intézkedés lehet, de a higiénés szabályok változatlanok

A tömeges megbetegedések szakaszában a korlátozó intézkedések száma is nőni fog, de a higiénés szabályok nem változnak, mondta Müller Cecília.

Egyelőre nem zárják be a konditermeket

Az operatív törzs egyelőre nem látja indokoltnak, hogy bezárják a fitnesztermeket, mondta Lakatos.

60-70 százalékkal kevesebb ember van az utcákon

A normál életvitelhez képest jelentősen lecsökkent a közterületek igénybevétele, a normális napi élet 30 százaléka a közutak igénybevétele, mondta Lakatos Tibor.

Akut esetben kötelesek fogadni a betegeket a járóbeteg-szakellátásban

A járóbeteg-ellátás akut ellátásban nem maradhat el, kötelesek fogadni a betegeket az egészségügyi intézmények ezekben az esetekben is, mondta Müller az Index kérdésére, miszerint: "Mi lesz azokkal, akiknek maradandó állapotromlást okoz a járóbeteg-szakellátás, illetve a fekvőbeteg ellátás járvány-üzemmódba kapcsolása? Hova forduljon az, akinek akut fájdalma van, a háziorvosa és a sürgősségi betegellátóhely mégis napok óta elküldi, sőt máshová sem irányítja a járványra hivatkozva?"

Jövő hétre elkészül a kiskunhalasi konténerkórház

Lakatos Tibor bejelentette, hogy jövő hétre elkészül a konténerkórház, amelyet ugyanakkor csak akkor fognak igénybe venni, ha a normál kórházi kapacitások már nem bizonyulnak elegendőnek. Az új intézmény intenzív terápiás ellátásra is képes lesz.

Nyilvánvaló, hogy sokkal több a fertőzött, mint amennyi regisztrálva van

Nyilvánvaló, hogy a fertőzöttek száma többszöröse a regisztráltaknak, mondta Müller.

(Index - 24 nyomán)

