Transztábor svéd gyerekeknek: a felső korhatár 12 év

Ha valaki esetleg azon gondolkodott volna, milyen táborba küldje el gyerekét idén nyáron, ha egyáltalán lesz rá lehetőség, most már meg is lehet a válasza. A haladó liberális szülők be tudják adni a kicsiket egy transznemű táborba is, ahol ráadásul a felső korhatár 12 év. A határok így egyre mosódnak el, a kisgyerekek befolyásolása pedig mindenki orra előtt zajlik.

A Transammans nevű szervezet nagy fába vágta a fejszéjét, gyerekeknek rendeznek ugyanis tábort, persze a transzneműség jegyében . A Transkollo 2020 augusztus végén lesz majd a svédországi Örebroban, persze csak ha addigra már engedélyezik a rendezvényeket a koronavírus miatt. Svédországban egyébként nem ez az első transztábor, a Transkollot már néhány éve megrendezik a gyerekeknek.

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy a liberális genderideológia igyekszik a gyerekeket bevonni, mert őket fiatal koruk miatt még könnyen lehet befolyásolni. Ennek ékes példája a Transkollo tábor, ahová legfeljebb 12 éves korig várják a kicsiket, alsó korhatár pedig nincs. Olyanok is jelentkezhetnek, akik már transzneműek ebben a korban, vagy akik még csak gondolkoznak a nemváltáson. A táborban olyan workshopok és foglalkozások lesznek, ahol a transzneműségről tanulhatnak a gyerekek, a szervezők és a dolgozók pedig mindannyian maguk is transzneműek.

A tábort a Transammans az RFSL-el együtt szervezi , ami egy svéd LMBTQI-közösséget támogató szervezet. A részvételhez egyébként valamelyik genderlobbi-szervezet tagjává kell válni, ráadásul nem is mindenki látogathat el a liberális eseményre, a Transammans szelektálni fog a jelentkezők között annak érdekében, hogy egy igazán jó csapatot hozzanak össze.



A Transammans a 2017-e stockholmi buzifeszten (kép: a felforgatók Fb-oldala)

A Samhällsnytt arra is felhívja a figyelmet, hogy a fentiekhez hasonló szervezetek nem titkolt célja, hogy minél több ártatlan kisgyereket diagnosztizáljanak úgynevezett „nemi diszfóriával”, ami azt jelenti, hogy az adott személy nem érzi jól magát a saját nemében. A jelenség erősödését támasztja alá az is például, hogy 2008 óta 1500 százalékkal nőtt meg az ilyen diagnózisok száma a 13-17 éves lányok körében – olvasható a V4NA cikkében.

(Magyar Nemzet)

