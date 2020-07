Koronavírus :: 2020. július 28. 10:18 ::

Csökken az esetszám az Egyesült Államokban

Több mint 57 ezer új koronavírus-fertőzést regisztráltak hétfőn az Egyesült Államokban a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint.

A legfrissebb adatok arról tanúskodnak, hogy csökken az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. Az Egyesült Államokban a járvány kitörése óta összesen 4 millió 200 ezernél is több fertőzöttet regisztráltak, és a vírus okozta Covid-19-ben és a szövődményeiben több mint 147 ezer amerikai hunyt el.

Hétfőn Donald Trump amerikai elnök Észak-Karolinába, Mike Pence alelnök pedig Floridába látogatott. Mindketten vakcina-fejlesztéssel foglalkozó biotechnológiai vállalkozásoknál jártak.

Trump az észak-karolinai Morrisville-ben kifejtette: őt úgy tájékoztatták, hogy akár már az év vége előtt is készen lehet egy hatékony oltóanyag az új típusú koronavírus ellen. "Nagyon pozitív dolgokat hallottam, szerintem jól haladnak a dolgok" - mondta az elnök, aki ezúttal is szájmaszkot viselt. Egyben arra bíztatta az amerikaiakat, hogy tartsák be az óvintézkedéseket, köztük a társadalmi távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat, a szigorú higiéniai szabályokat, kerüljék a nagy tömegeket és hordjanak szájmaszkot, amikor az szükséges. Bizakodóan nyilatkozott a gazdaság talpra állását illetően is.

Az amerikai kormányzat március óta 6,3 milliárd dollárt fordított különböző - egymással is versengő - gyógyszergyártók támogatására, az új típusú koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztésére. Ezen kívül több milliárddal támogatja a Covid-19 kezelését segítő terápiákat is.

Mike Pence Stephen Hahnnal, az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyelet (FDA) vezetőjével együtt tett látogatást Floridában. Az alelnök a Miami Egyetemen kutatókkal tartott kerekasztal-beszélgetésen vett részt. A tudósok arról számoltak be, hogy a vakcinakísérleteik már az utolsó szakaszba jutottak. Pence leszögezte: a kormányzat nem sürgeti a folyamatot. "Azt akarjuk, hogy a vakcina ne csak hatékony, hanem biztonságos is legyen" - fogalmazott. Stephen Hahn hozzáfűzte: az FDA a kísérletekkel egyidejűleg ellenőrzi az adatokat és a részeredményeket.

Miamiban 500 önkéntesnek már beadtak kísérleti oltóanyagot.

(MTI)