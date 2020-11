Koronavírus :: 2020. november 6. 07:30 ::

Járványügyi csúcstalálkozót tartanak az ENSZ Közgyűlésének szervezésében

Rendkívüli nemzetközi csúcstalálkozót tartanak az ENSZ Közgyűlésének szervezésében december 3-án és 4-én New Yorkban a koronavírus-világjárvány elleni nemzetközi együttműködés erősítése érdekében.

A találkozó résztvevői többségükben videókonferencia keretében vesznek részt az eseményen.

António Guterres ENSZ-főtitkár reméli, hogy "lehetőséget nyújtanak a tagállamok számára a vírus elleni közép- és hosszú távú fellépésre" - közölte szóvivője, Stéphane Dujarric.

Korábban a főtitkár hiányolta a világjárvány elleni összehangolt fellépést, legyen szó a határok bezárásáról, a védőoltásokról vagy a hosszú távú fejlesztési kihívásokról.

Az állam- és kormányfők csúcstalálkozójáról június óta folyik a vita az el nem kötelezett országok kezdeményezésére - derült ki a közgyűlés által elfogadott határozatból. Egyetlen ország sem szavazott ellene, az Egyesült Államok, Izrael és Örményország tartózkodott.

A vezetők előre felvett, ötperces beszédet mondhatnak, amelyet a Közgyűlés termében vetítenek le, az adott ország személyesen jelen lévő képviselőjének bevezetője után.

A New Yorkban most is érvényben lévő 14 napos karanténkötelezettség miatt kevéssé valószínű az államfők jelenléte, ezt a félig virtuális, félig személyes megjelenést alkalmazták az ENSZ-közgyűlés őszi ülésszakán is.

A világjárvány kezdete óta a 193 tagállam négy határozatot fogadott el a járványról: a nemzetközi szolidaritásról, a gyógyszerekhez és védőoltásokhoz való hozzáférésben való együttműködésről, a globális fellépésről és globális egészségügyi veszélyekkel szembeni fellépésről.

A kínai-amerikai rivalizálás miatt a Biztonsági Tanács csak egyetlen határozatott fogadott el, július 1-én, a háborúban álló országokban a harcok beszüntetéséről a világjárvány elleni hatékonyabb harc érdekében.

