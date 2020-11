Koronavírus :: 2020. november 14. 09:31 ::

Bulgáriában megugrott a fertőzöttek száma pénteken

Bulgáriában 4212 koronavírusos fertőzéses esetet regisztráltak pénteken, 798-cal többet, mint előző nap - közölte szombaton internetes oldalán a bolgár egészségügyi minisztérium.

A hétmilliós országban a fertőzöttek száma 94 237-re nőtt. Nyolcvanöten haltak meg egy nap alatt, a járvány kezdete óta pedig 2055-en.

A kórházakban 4949 beteget kezelnek, 288-at az intenzív osztályokon. Egy nap alatt 12 413 tesztet végeztek el.

A tárca adatai szerint az egészségügyiek körében 3758-an betegedtek meg a kórban. Súlyos hiány van egészségügyiekből, mentősökből és kórházi ágyakból.

Bulgáriában, akárcsak sok más európai uniós országban, október elején indult rohamos emelkedésnek a fertőzöttek száma. A többi balkáni országhoz hasonlóan itt is nagyon leterheli a koronavírus-járvány az egészségügyi rendszert. Hogy kezelni tudják a koronavírussal fertőzött betegeket, betiltották a nem sürgősségi műtétek elvégzését.

Az országban március 8-án regisztrálták az első koronavírus-fertőzöttet, március 13-tól május 14-ig rendkívüli állapot volt érvényben a járvány miatt. A most is hatályban lévő rendkívüli helyzetet november végéig hosszabbította meg a kormány. Kötelező a maszk viselete a zárt nyilvános helyiségekben és a tömegközlekedési eszközökön, és közösségi távolságtartásra is kötelezik a polgárokat.

(MTI)