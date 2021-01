Koronavírus :: 2021. január 4. 15:47 ::

Szlovéniában kinyithatnak az edzőtermek és az uszodák

A szlovén kormány koronavírus-járvánnyal kapcsolatos döntése szerint hétfőtől szigorú feltételek betartása mellett kinyithatnak az edzőtermek és az uszodák az országban - közülte a helyi sajtó.

A sportlétesítmények használatához nem követelik meg a negatív PCR-tesztet, de egyszerre annyian tartózkodhatnak odabent, hogy 50 négyzetméterre legfeljebb egy fő juthat, és be kell tartaniuk egymás között az ötméteres távolságot. Az uszodákban is be kell tartani ezt a járványügyi szabályt, azzal, hogy csak minden második sávot használhatják az úszok. Január 1-jétől a sípályák is kinyithattak, de a felvonók használatához 48 óránál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni.

Az élsportolók a korlátozások ellenére eddig is használhatták a sportlétesítményeket, és részt vehettek versenyeken, de most a számukat növelték.

(MTI)