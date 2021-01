Koronavírus :: 2021. január 8. 14:40 ::

Müller: az oltás után pár napig kerülendő a testmozgás és az alkoholfogyasztás

Jövő kedden újabb 39 ezer ember beoltására elegendő oltóanyag érkezik a Pfizer vakcinájából Magyarországra - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hozzátette, hogy a következő héten kisebb mennyiséget várnak a Moderna oltóanyagából is, de pontos mennyiséget és dátumot nem tudott mondani.



Pedig olyan jó ötletnek tűnt sör formájában oltakozni...

Elmondta: eddig 42 549 egészségügyi dolgozó kapta meg a védőoltást, elkezdődött négy, nagy létszámú idősotthon lakónak és dolgozóinak oltása, a hétvégén pedig a 150-nél nagyobb létszámú otthonokba is megérkezik a vakcina. Az oltási programot szombaton és vasárnap is folytatják - tette hozzá.

"Minden igyekezetünkkel azt a célt szolgáljuk, hogy az oltóanyag gyorsan, hatékonyan a legnagyobb kockázatú csoportok rendelkezésére álljon" - hangsúlyozta. Jelezte: azoknál, akik az első napon kapták meg az oltást, január 16-án lesz esedékes a második adag beadása.

Beszámolt arról, hogy csütörtökön elhunyt 115 koronavírusos beteg, 5297 embert ápolnak kórházban, és 372-en vannak lélegeztetőgépen. Kedvezőnek nevezte, hogy négyezerrel csökkent az aktív fertőzöttek, és hétezerrel nőtt a gyógyultak száma.

Müller Cecília kérdésre elmondta: több mint 19 millió adag vakcinát már lekötött Magyarország, ez csaknem 10 millió ember beolthatóságát jelenti, mivel a piacon lévő készítményekből két adagra van szükség a védettséghez.

A Pfizer/BioNTech vakcijánával csaknem 3,3 millió ember, a Moderna oltóanyagával 872 ezer ember, az AstraZenecáéval 3,27 millió ember oltására van lehetőség. A Janssen vakcinájával 2,18 millió embert lehet beoltani, míg a CureVac készítményével 250 ezer ember beoltására elegendő vakcinát kötött le Magyarország - részletezte. Ez azt jelenti - tette hozzá -, hogy 9 868 000 ember részesülhet majd védőoltásban itthon.

Jelezte, az Európai Unióban lekötött vakcinákon túl is tárgyalásokat folytat a kormány más gyártókkal is, és amely cég oltóanyagát engedélyezni fogják, abból is vásárol majd Magyarország.

Az országos tisztifőorvos az oltással kapcsolatban beszélt arról is, hogy az immunrendszert befolyásoló tényezőket - így az intenzív testmozgást és az alkoholfogyasztást - az oltást követő néhány napon kerülni kell.

Müller Cecília igennel felelt arra kérdésre, hogy beoltatja-e magát. A szakember megdöbbentőnek nevezte azokat a - közösségi médiában megjelenő - megnyilvánulásokat, amelyek azok ellen irányulnak, akik beoltatnák magukat vagy már meg is kapták az oltást. "Amit a tudomány igazolt, a mellé kell felsorakozni" - hangoztatta.

Nagyatádon egy presszóban belsőleg "vakcináztak" - de nem Pfizerrel

A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok megszegése miatt csütörtökön 362 ember ellen intézkedtek a rendőrök - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online sajtótájékoztatón, ahol azt is elmondta: február 1-jéig hatályban maradnak a védelmi intézkedések.

Kiss Róbert alezredes azt mondta: az operatív törzs javaslatára a kormány február 1-jéig meghosszabbítja a hatályban levő védelmi intézkedéseket. Így érvényben marad a maszkviselési kötelezettség, a kijárási tilalom, illetve a közterületi magatartási szabályokra, valamint az üzletekre és a rendezvénytartásra vonatkozó minden korlátozó rendelkezés - tette hozzá.

Az alezredes közölte: a november 4-étől hatályos kijárási korlátozás, majd az azt november 11-étől felváltó kijárási tilalom alatt eddig 22 560 szabályszegővel szemben intézkedtek a rendőrök.

Ismertette: csütörtökön a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 208 emberrel szemben intézkedtek, közülük 178-cal szemben azért, mert a tízezer lakosnál nagyobb településeken megszegték a maszkviselésre vonatkozó önkormányzati rendeletet. Közülük 43-at figyelmeztettek, 60-an helyszíni bírságot kaptak, 75 embert pedig feljelentettek a rendőrök.

Szabálytalan maszkviselés miatt tömegközlekedési eszközökön és megállókban csütörtökön hat esetben intézkedtek. Üzletekben és bevásárlóközpontok területén 24 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot.

A védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatálybalépése óta 18 354 intézkedés történt a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt.

Az üzletekre, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 691 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 191 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 500 alkalommal pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Csütörtökön a Somogy megyei Nagyatádon a rendőrség egy presszó ideiglenes bezáratásáról döntött 7 napra, mivel ott vendégeket szolgáltak ki, akik alkoholt fogyasztottak. Ezzel a presszóval 112-re nőtt azoknak az üzleteknek, vendéglátóhelyeknek és szolgáltatóhelyeknek a száma, amelyeket a szabályok be nem tartása miatt ilyen szankcióval sújtottak.

Az elmúlt napon a Magyarország területén történő átutazás szabályainak megsértése miatt 34-szer intézkedtek a rendőrök. A beutazási korlátozásról szóló kormányrendelet szeptember 1-jei hatálybalépése óta 9309 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a szabályok megsértése miatt.

Kiss Róbert elmondta azt is, hogy csütörtökön 3 107 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 20 865-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 2693-an regisztráltak az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazásra. A rendőrök 10 375 helyszíni ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban lévőknél csütörtökön.

(MTI)

Túl keveseket oltottak be eddig, hogy enyhítésre gondolhassunk

Ezt szintén Müller Cecília hangsúlyozta a sajtóütájékoztatón. Egyhamar nem lesz vége így ennek...