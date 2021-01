Anyaország, Koronavírus :: 2021. január 15. 12:24 ::

Online aláírásgyűjtésbe kezd a lezárások ellen a Mi Hazánk

A Mi Hazánk Mozgalom egyedüli pártként száll síkra a lezárások oldása mellett, és hogy ennek nyomatékot adjunk, online aláírásgyűjtésbe kezdünk a honlapunkon különösen a vendéglátóhelyek, a sportcsarnokok-edzőtermek, az uszodák, a színházak és más szórakozóhelyek újranyitásáért - írja bejegyzésében a Mi Hazánk elnökhelyettese. Itt lehet aláírni.

Azt kezdeményezzük, hogy akár korlátozott létszámmal, de működhessenek ismét! Ezek a vendéglátóhelyek többségében kisvállalkozások, amelyek nem bírnak tovább zárva tartani, tönkre fognak menni, hiszen a tavalyi évben is nagyjából négy hónapot zárva kellett lenniük, miközben pl. a bérleti díjat részben vagy teljes egészében fizetniük kellett. A bizonytalanság is nagy károkat okoz a vállalkozásoknak, munkavállalóknak: sokan azért nem mentek el eddig más ágazatokba dolgozni, mert nem tudják, mikor kell ismét helytállniuk jelenleg szünetelő munkahelyükön.

Egy vendéglátóhelyen egyszerre így sem tartózkodna több ember, mint pl. egy átlagos élelmiszerüzletben, nem beszélve a plázákról, ahol több ezer ember volt egyszerre jelen a múlt hónapban is. Nem következetes kizárólag ezeket nyitva tartani, ahol további zsúfoltságot eredményez a 19 órai zárás, miközben az egészség megőrzését szolgáló uszodákba, edzőtermekbe továbbra sem járhat senki, korlátozott létszámban sem, ahogy a szabadtéri sportolás is tiltott 20 óra után, ami a családosokat sújtja leginkább, indokolatlanul. Itt az idő feloldani a kijárási tilalmat!

A Mi Hazánk tiltakozik az oltás lehetőségével nem élők hátrányos megkülönböztetése ellen is. Legyen joga mindenkinek dönteni! Aki úgy érzi, hogy rá fertőzésveszélyt jelenthet egy oltást visszautasító honfitársunk, az önmagát beoltathatja. Mindenki dönthessen a maga sorsáról, ne diszkriminálják a másként gondolkozókat!

Gigantikus kiadások vannak a lezárások miatt, pedig e pénznek volna helye pl. az egészségügy különböző területein.

Felbecsülhetetlen egészségkárosodást szenvednek el az emberek a halasztott műtétek, az elmaradt kontroll- és szűrővizsgálatok miatt. A Mi Hazánk mint a lezárásellenes párt nem hagyhatja szó nélkül az uszodák kontraproduktív bezárását, és a minisztériumi állásfoglalás nyomán hónapok óta többnyire szünetelő tornaórákat, miközben a mindennapos testnevelésre most nagyobb szükség volna az immunrendszer erősítése érdekében, mint máskor. Szlovéniában ezért is megnyitották az uszodákat és edzőtermeket, Magyarországnak is lépnie kell! - szögezi le Dúró Dóra.