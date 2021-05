Koronavírus :: 2021. május 5. 12:18 ::

WHO: az új fertőzések csaknem felét Indiából jelentik

A koronavírus fertőzöttjeinek 46 százaléka, továbbá minden negyedik halálos áldozat Indiából került ki a múlt héten - derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai sajtótájékoztatóján.

A világszervezet közlése szerint a múlt héten 5,7 millió új fertőzést jelentettek világszerte, 2,6 milliót Indiából. A Covid-19-ben a múlt héten elhunytak száma világszerte több mint 93 ezer volt, köztük 23 231-et Indiában regisztráltak.

A WHO szakértői ezen kívül felhívták a figyelmet arra is, hogy a jelek szerint Indiából a fertőzés átterjedt a szomszédos országokra is: Nepálban a múlt héten igazolt 31 088 fertőzéshez képest 173 százalékos növekedést jelentettek, és súlyosbodott a járvány Srí Lankán is.

Mindeközben Indiában ismét rekordot döntött az új típusú koronavírus okozta Covid-19 halálos áldozatainak száma az elmúlt 24 órában: az egészségügyi minisztérium szerdai bejelentése szerint 3780-an haltak bele a betegségbe, valamint 382 315 új fertőzöttet regisztráltak.

A világ népességének 18 százalékát kitevő óriási országban továbbra sem csökkennek az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő terhek: bár több ország, köztük az Egyesült Államok, Németország, valamint Kína is segítséget küldött, a kórházak továbbra is oxigén- és ágyhiányára panaszkodnak. Helyszíni beszámolók szerint még mindig sokan halnak meg mentőautókban vagy kórházak előtti parkolókban, üres ágyra és felszabaduló oxigénpalackra várva.

Szerdán Pijush Gojal vasútügyi miniszter bejelentette, hogy két újabb "oxigénexpressz" érkezett Újdelhibe India más államaiból. Szakértők korábban többször felhívták a figyelmet arra, hogy az oxigén hiányát elsősorban logisztikai nehézségek idézték elő.

Indiában a fertőzésszámok megugrása súlyos vakcinahiánnyal jár együtt: legalább három államban, köztük Maharastrában, ahol az ország pénzügyi fővárosának számító Mumbai található, több oltópontot ideiglenesen bezártak.

Narendra Modi miniszterelnök kormányát több bírálat is érte azért, hogy a járvány ellenére zsúfolt tömegrendezvényeket tartott a helyhatósági választások miatt, és engedélyezte vallási fesztiválok megtartását is, akár több millió résztvevővel. Sokan úgy vélik, mivel az ország viszonylag jól vészelte át a járvány első hullámát, az ezt követően kialakult hamis biztonságérzet is hozzájárult a második hullám rendkívüli erejéhez.

Bár az ellenzék országos lezárásokat követel, a kormány gazdasági visszaeséstől tartva egyelőre nem tett ilyen jellegű lépéseket. Több indiai állam saját hatáskörben rendelt el járványügyi korlátozásokat.

Az indiai jegybank szerdán arra szólította fel az ország pénzintézeteit: tolják ki a fizetési határidőket egyes hitelfelvevők esetében. A központi bank hangsúlyozta, hogy a járvány véget vetett a gazdasági fellendülésnek is. A bank emellett 6,7 milliárd dolláros kedvezményes kölcsön lehetőségét nyitja meg az egészségügyi rendszer megsegítése érdekében.

Indiában a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli adatai szerint 20 282 833 fertőzöttet és 222 408 halálos áldozatot tartanak számon, de szakértők úgy vélik, a valódi számok ezeknek akár a tízszeresei is lehetnek.

(MTI)