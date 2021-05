Koronavírus, Sport :: 2021. május 14. 11:15 ::

Kétharmados többsége van a japán NOlimpiának

A japán kormány további három prefektúrára, Hokkaidóra, Okajamára és Hirosimára kiterjeszti a járvány miatti rendkívüli állapotot, mivel az országban terjed a koronavírus, miközben egyre közeleg a tokiói nyári olimpia.

Nisimura Jaszutosi, a koronavírus-járvány kezeléséért felelős miniszter közölte pénteken, hogy a kormány mellett működő szakértői testület által már jóváhagyott korlátozásokat várhatóan vasárnap vezetik be, és május végéig lesznek érvényben.

Szuga Josihide kormányfő a nap folyamán tesz erről hivatalos bejelentést.

Az észak-japán Hokkaidóban csütörtökön minden eddiginél több, 712 új fertőzöttet regisztráltak, a nyugati Hirosimában pedig szerdán volt rekord, 219 új esetet jelentettek. A fertőzöttek számának megugrása miatt ebben a két prefektúrában lemondták a futást az olimpiai lánggal, jóllehet a hokkaidói stafétában vasárnap részt vett volna Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is. Bach útját hétfőn elhalasztották, miután a kormány kiterjesztette május végéig a rendkívüli állapotot Tokióra és három másik prefektúrára, illetve két régióra.

Így vasárnaptól már összesen kilenc japán prefektúrában - köztük Tokióban és Oszakában - lesz érvényben a rendkívüli állapot alig több mint két hónappal a július 23-án kezdődő olimpia előtt.

Tilos az alkohol

Az éttermeknek és bároknak tilos alkoholt kiszolgálniuk, és este 8-kor be kell zárniuk. A rendelkezés megsértése esetén akár 300 000 jen (825 ezer forint) bírság is kiszabható. A vállalkozásokat arra ösztönzik, hogy ideiglenesen zárjanak be, vagy rövidítsék le a munkaidőt, az alkalmazottak pedig lehetőleg otthonról dolgozzanak. A koncerteket és sporteseményeket legfeljebb ötezer résztvevővel vagy a létesítmény kapacitásának legfeljebb felének kihasználásával tarthatják meg.

A 126 milliós szigetországban eddig a lakosság alig három százalékát oltottak be koronavírus ellen, a legfejlettebb (OECD-) országok közül arányaiban a legkevesebbet.

Az elmúlt napokban megugrott a fertőzöttek száma, csütörtökön már harmadik napja hatezernél több új esetet regisztráltak. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint Japánban a járvány kezdete óta 667 330 ember kapta el a koronavírus-fertőzést, és 11 250-en haltak bele a vírus okozta Covid-19-be.

300 ezer aláírás fölött jár az olimpiaellenes petíció

A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a pandémia miatt a japánok kétharmada nem szeretné, ha idén nyáron megrendeznék a tavalyról elhalasztott tokiói olimpiát. Egy múlt héten elindított, olimpiarendezést ellenző petíciót több mint 300 ezren írtak már alá.

Külföldi nézők és külföldi önkéntesek nem utazhatnak az olimpiára, de ezek az intézkedések sem enyhítették a játékok megrendezése miatti aggodalmat országszerte.

Jelen állás szerint az olimpia július 23-án kezdődik és augusztus 8-ig tart.

(MTI nyomán)