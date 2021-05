Koronavírus :: 2021. május 18. 20:28 ::

Dániában csaknem az összes korlátozást feloldják - az oltottak, gyógyultak vagy teszteltek számára

A koronavírus-járvány ellen bevezetett csaknem összes korlátozást feloldja Dánia, ennek értelmében péntektől szinte minden újranyithat a skandináv országban, az éjszakai klubok és diszkók azonban továbbra is zárva maradnak.

A döntést a törvényhozók többsége támogatta a kedd hajnalig tartott tanácskozáson.

Az enyhítéstől függetlenül az embereknek továbbra is ügyelniük kell a távolságtartásra, igazolniuk kell, hogy beoltották őket a vírus ellen, vagy negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk, illetve bizonyítaniuk kell, hogy a közelmúltban átestek a fertőzésen.

Dániában korábban már lehetővé tették az éttermek, bárok, edzőtermek és számos egyéb hely számára, hogy újranyissanak, ezenkívül pedig a diákok legtöbbje is visszatért az iskolákba. Az egyetemi hallgatók is ismét részt vehetnek személyesen az órákon, valamint az esti és zeneiskolák is visszatérhetnek a normális működéshez.

A távoli munkavégzést három lépésben építik le, úgy, hogy augusztus elejéig mindenkinek vissza kell térnie a benti munkavégzéshez.

A beltéri eseményeken résztvevők legfelsőbb határát 25-ről 50-re, a kültériken résztvevőkét pedig 75-ről 100-ra emelik.

Bár a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos esetszámok enyhén emelkedésnek indultak a korábbi lazításokat követően, viszonylag stabilnak számítanak továbbra is.

(MTI)