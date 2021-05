Ausztriában május 19-től élnek a lazítások, és meg is határozták, milyen tesztek és oltások birtoklásával lehet beutazni az országba.

Egyelőre a nyugati oltóanyagokat és a Sinopharm vakcinát fogadják el az osztrákok, de már folyamatban vannak a tárgyalások a Szputnyik V elfogadásáról is.

A negatív teszteredménnyel való beutazáshoz 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet, vagy 48 óránál nem régebbi antigén-tesztet kell bemutatni. Illetve azok, akik már átestek a fertőzésen, a betegség után 6 hónapig léphetnek be Ausztriába karanténmentesen. Az antitestes igazolás a teszt dátumától számított 3 hónapig érvényes.

A turizmus.com és nyomán a 24 azt is írja , fontos, hogy az oltást, a negatív eredményt és a korábbi fertőzést is hitelt érdemlően, angol vagy német nyelven kell igazolni. Ehhez egyelőre a magyar nyelvű oltási igazolványt nem fogadják el, azonban ha valaki rendelkezik sárga oltási könyvvel, és abba bevezetik a koronavírus elleni vakcinát is, vagy ha angol vagy német nyelven kiállított igazolást mutat be, beengedik az országba.