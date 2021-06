Koronavírus :: 2021. június 13. 07:59 ::

Brit tudósok szerint az oltásrettegők többsége végül mégiscsak beoltatja magát

A koronavírus-vakcinát elutasító emberek döntő többsége végül mégiscsak beoltatja magát. A fő hajtóerő az, hogy így lehetővé válik az utazás, illetve a családtagok meglátogatása – áll a The Guardian című brit lapban közzétett tanulmányban.

A kutatók szerint a szigetországban élő oltásellenesek több mint fele már beoltatta magát és a tanulmány szerzői azt is kiderítették, a „keménymaghoz” tartozó, még ellenálló hetede is azt mondta, ha felajánlanák neki az oltóanyagot, elfogadná azt. A statisztikák szerint azok közül, akik tavaly novemberben azt mondták, biztosan nem, vagy valószínűleg nem fogják beoltatni magukat, 84 százalék már felvette az oltást.

„Az oltásellenesek véleményének megváltozása mögött részben az áll, hogy sokakat meggyőz, hogy látják, egyre több ember fogadja el bizalommal az oltóanyagot. És számít az is, hogy az emberek így tudnak utazni, és találkozhatnak családtagjaikkal barátaikkal is” – idézte a The Guardian Siobhan McAndrew-t, a tanulmány egyik szerzőjét.

A kutatók azt is megállapították, hogy az első hullámban elsősorban az idősebbek fogadták el nagyobb arányban az oltást – McAndrew szerint ez annak tudható be, hogy ebben a korosztályban még erősebb a társadalom iránti elkötelezettség tudata – s végül az időseknél tapasztalt elfogadás könnyítette meg, hogy a fiatalabb generációk is igent mondjanak a vakcinára.

(HVG)