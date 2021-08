Koronavírus :: 2021. augusztus 4. 18:06 ::

Ausztriában a gyerekek oltásától és a pontgyűjtő füzetecskétől remélik az iskolabezárások elkerülését

Ausztriában a kormány a koronavírus-járvány árnyékában is mindent megtesz a biztonságos iskolakezdésért - jelentette ki Heinz Fassmann oktatási miniszter szerdán Bécsben.

Fassmann sajtótájékoztatóján bemutatta azt a tervet, amely a következő tanévben számos biztonsági intézkedéssel a jelenléti oktatást hivatott garantálni.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy mindenképp szeretnék elkerülni az iskolabezárásokat és a bontott csoportokkal zajló, úgynevezett "többműszakos" oktatást. "Jobb helyzetben vagyunk, mint tavaly ilyenkor, hisz a koronavírus ellen beoltott szülők és pedagógusok sokasága védőpajzsot képez a legkisebbeknek is, de a veszély még nem múlt el" - tette hozzá.

Egyúttal felhívta a 12-15, illetve a 15-19 évesek figyelmét az oltás fontosságára. Bejelentette, hogy a nyári táborokban bevetett oltóbuszok az ősz folyamán az iskolákba is elmennek, és az iskolaorvosokat is ellátják megfelelő mennyiségű oltóanyaggal.

A tanév első két hetében - függetlenül attól, hogy egy adott diákot már beoltottak-e - rendszeres, PCR típusú teszttel igyekeznek majd kiszűrni az esetlegesen fertőzött diákokat. Így kívánják megelőzni, hogy a külföldi nyaralásból hazatérő gyerekek behurcolják a vírust a tanintézményekbe.

A későbbiek folyamán azonban a heti háromszori tesztelés már csak azoknak lesz kötelező érvényű, akiket még nem oltottak, illetve korukból kifolyólag még nem olthatnak be. A gyerekek az előző tanévben bevezetett pontgyűjtő füzetecskébe ragaszthatják be matrica formájában a negatív teszteredményt, amely az élet más területein is belépőként szolgál majd a számukra.

Az első két hétben a tantermeken kívül kötelező lesz a maszkviselés, a továbbiakban azonban csak akkor, ha a járványügyi helyzet úgy kívánja.

Az oktatási tárca együttműködést kötött a Bécsi Műszaki Egyetemmel és az Innsbrucki Egyetemmel annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a szennyvíztisztítókban fellelhető koronavírus-örökítőanyag mennyiségét. Amennyiben az egyes előrejelzések egy adott régióban megnövekedett vírusterhelést mutatnak, az oktatási miniszter regionálisan biztonsági intézkedéseket kíván bevezetni. Úgy véli, a szennyvízelemzők segítenek a kockázati helyzet szoros figyelemmel kísérésében és a korai reagálásban.

A terv része még, hogy azokban az iskolákban, ahol nem vagy nehezen biztosítható a tantermek rendszeres szellőztetése, légtisztító berendezéseket szerelnek fel. Ezekre a beruházásokra tízmillió eurót különítettek el.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 592 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 660 854 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 122, az intenzív kezelésre szorulók 25-en vannak. A Covid-19 szövődményeibe az elmúlt napon ketten haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 744-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 644 388.

(MTI)