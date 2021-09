Koronavírus, Publicisztika :: 2021. szeptember 16. 17:45 ::

Még hogy nem lesz kötelező az oltás?

Portálunk is beszámolt róla, hogy a kormány komolyan fontolóra vette: úgy, ahogy van, kötelezővé teszik az oltást a munkahelyek számára. Ízlelgessük picit, majd idézzük fel, akár még néhány hónappal ezelőtt is mit mondott Orbán Viktor. Azt, hogy nem lesz kötelező az oltás. Azóta viszont semmilyen jel nem mutat erre, épp ellenkezőleg…

Nagyon fontos leszögezni, már így is számos munkahelyen egyfajta rosszul felfogott szorgalomból tették kvázi kötelezővé az oltást, pedig törvényileg még nem volt az. Elég arra gondolni, hogy megpróbálták elhallgatni a szociális dolgozók elől az intézmények vezetői (nyilván nem kevés felső nyomásra), hogy az egészségügyi szakdolgozók számára sem mindenkinek kötelező, kivételt képeznek a gyermekvédelemben és az idősek otthonában dolgozók. Ennek ellenére kijelentették sokuknak, az oltás kötelező. Aki viszont utánajárt, ott kénytelen-kelletlen elismerték , mégsem az.

De tudunk olyan esetről is, hogy egy konyhát üzemeltető cég tulajdonosának, annak összes alkalmazottjának mondta azt egy kórház igazgatója, vagy beoltatja magát mindenki, vagy pár nap múlva költözhetnek – tudniillik, a konyhai üzem a kórház területén belül volt, de egyébként nem bent a kórházban. Erősen kétséges, egy kórházigazgató az alvállalkozók számára szabhat-e ilyen utasításokat. Ez az ügy – egyelőre nevek nélkül – még folyamatban van, sikerült pár hét haladékot nyerniük.

De olyanokról is van tudomásunk, hogy élelmiszer üzletláncban dolgozókat diszkrimináltak negatívan, pénzügyi juttatásoktól estek el csak azért, mert nem oltatták be magukat. Vagy gyógyszertári alkalmazottak számára mondták kötelezőnek az oltást.

A sor napestig folytatható, rengeteg ilyen információ van birtokunkban.

Mindezeket csak azért soroltam, mert látszik, hogy már eddig is szinte elszabadult a pokol. Vajon mi várható egy ilyen bejelentés után? De nem is kell bejelentés, annak meglebegtetése is azt vonja majd maga után, hogy még magasabb fokozatra kapcsol az önkéntes diszkrimináció, míg végül elérkezünk oda, hogy a kormány valóban kötelezővé teszi minden munkavállaló számára az oltást.

Zsarolás a javából, mégpedig a legaljasabb formából!

Lantos János – Kuruc.info