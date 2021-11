Ahogy közeledik a tél, a hazai közéletet ismét a koronavírus tematizálja, joggal. A kormány teljes mértékben a globalista erők által kitaposott ösvényen jár, mert ide már nem elegek a hangzatos jelszavak, a látszat szabadságharc hamis mítosza. Ezzel párhuzamosan egyre többször tapasztalom, hogy élesedik a feszültség oltott és oltatlan között, amelyet egyáltalán nem tartok jó iránynak. A társadalomban számos olyan kardinális kérdés van, amely megosztó (ezzel nincs is semmi baj, nem Vona Gáborok vagyunk, hogy betemessük ezeket a lövészárkokat), de mesterségesen felállítani újat egy olyan kérdésben, amelyet mindenkinek egyéni joga lenne eldönteni, alapvető hiba. A kialakult helyzetért a globalista erőkön túl Magyarország kormányának kommunikációja és a balliberális ellenzék hisztikeltése egy az egyben okolható. Hiszen maga a probléma nem oltott és oltatlan között van. Probléma az észszerűtlen intézkedésekkel, az egymásnak is ellentmondó kommunikációs panelekkel és a kötelező oltással van – többek között.

De mire is számíthatnánk akkor, ha azok a bizonyos kommunikációs panelek egyre inkább levetkőzik a hitelesség minden formáját? Többször felvetődött a kérdés, hogy a kulcsfontosságú területeken nem okoz-e majd létszámhiányt a kötelező koronavírus elleni oltás. Október 30-án Gulyás Gergely azt nyilatkozta , hogy a fegyveres testületeknél alacsonyabb az átoltottság, majd egy nappal később a Honvédelmi Minisztérium közölte , hogy a katonák esetében "nagyon magas, 85 százalékos az átoltottság". Mindkét írás az Indexen jelent meg, de sokszor még ilyenkor is csak akkor tűnik fel többeknek az ellentmondás, ha egymás mellé illesztjük az adott cikkeket. Ezek után jogos lehet a kézenfekvő kérdés: teljesen hülyének nézik az embereket? Illetőleg, ha már állami szinten ekkora ellentmondásokba ütközünk, kiben bízhatunk?

Persze van olyan értelmiségi "honfitársunk" is, aki – nyilvános bejegyzésben – csak úgy szimplán "arról álmodozik", hogy "mint kóbor kutyákat" összefogdossák az oltatlanokat, és "erőszakkal beléjük vágják a tűt". Balogh Mátyás azóta már törölt bejegyzéséből kiderül az is, hogy "nem akar vitatkozni, érvelgetni" a kérdést illetően, ami azért vicces, mert az adatlapja alapján ő egy ilyen "toleráns" figura lehet. (Vajon mit szólna, ha én pedig valamilyen "más csoport" összefogdosásáról álmodoznék, majd nem nyitnék vitát a véleményemről? Akkor is ilyen elfogadó lenne?) Balogh egyébként az ELTE professzora, adatlapja alapján pedig kedveli a Partizánt, illetve annak műsorvezetőjét, Gulyás Mártont is. Hogy mit kedvel, szíve joga eldönteni, az viszont már egy másik kérdés, hogy a Partizán által közvetített "toleráns atmoszféra" hogyan fér össze Balogh fejében az oltatlanok "összefogdosásával". Na mindegy, intő jelnek viszont több mint elég, hogy mire számíthatunk a "liberális, elfogadó értelmiségtől" ha a koronavírusról van szó.