Végtelen történet?I (II. rész)

"Kötelezően ajánlott... Jelen helyzetben talán ez a megnevezés áll legközelebb a Covid-oltásokhoz is, sőt, ahogy egyre haladunk előre az időben, annál közelebbinek érezhetjük majd." Írtam a Végtelen történet?! című publicisztikám első részében, amely a korábbi hasonló sorozataimmal egyetemben a koronavírussal kapcsolatos hírek és történések feldolgozását tűzte ki célul, abban a titkos, de kvázi lehetetlen reményben, hogy egyre kevesebbszer kell majd erről az egészről írni. Noha maga a cikk augusztus elején keletkezett, a tegnapi nap folyamán kiderült, hogy igazam lett, így a Végtelen történet?! – már csak a nevéből adódóan is – folytatásért kiált.



Fő a következetesség és a hiteles tájékoztatás a kormány egyik filoszemita zászlóshajójától is

Talán mégis van valami abban a konteóban, hogy Orbánék el akarják veszíteni a jövő évi választásokat, legalábbis a tegnap bejelentett járványügyi intézkedések erre engednek következtetni, hiszen a társadalom egy markáns, jelentős része áll szemben a lassan már gyakorlattá váló oltásterrorral szemben (reméljük, ez a választási eredményen is meglátszik majd). Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy ezt a réteget egyedül csak a Mi Hazánk Mozgalom képviseli, hiszen a baloldal szokás szerint semmiben nem különbözik a Fidesztől, illetőleg csak annyiban, hogy halálkampányt folytatva még több korlátozást követel a kormánytól, mert hát önsanyargatásból sosem elég ugyebár.



Nem sok idő telt el a kettő között

Borítékolható volt, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is hasonló koronavírus-menetrenddel szembesülünk majd, azzal a különbséggel, hogy idén a Békemenet névre hallgató Fidesz-fanatikus "ünnepélyt" még "vírus nélkül" sikerült lebonyolítani. Most, hogy ennek is, és a vadászati világkiállítás néven elhíresült másik fétisünnepélynek is vége, jöhet ismét a lakosság szívatása.

Hogy ezúttal mi lesz a végállomás, meddig merészkedik el a kormány, az a jövő zenéje, de ezzel az egésszel kapcsolatban több kérdés, megállapítás is felmerül.

1. Felhasználja-e majd az Orbán-rendszer a vírushelyzetet arra, hogy manipulálja a választásokat, jobban mondva a kampányt? Nagygyűlések tartásának betiltása a "járvány" miatt – akár közvetlenül a választási hajrában – vagy példának okáért az aláírásgyűjtés akadályoztatása, esetlegesen új, szintén akadályoztató szabályok megalkotása, hiszen a globális rettegés szabad kezet ad a kormányoknak, ha járványügyi intézkedésekről van szó, persze csak a korlátozás irányába.



Tényleg végtelen a történet...

2. Milyen katasztrofális hatással lesz a gazdaságra és a mindennapi életre, ha ismét "befagy" az ország? A benzin és az élelmiszerek ára az egekben, sokak számára a napi, emberhez méltó megélhetés is egyre távolabbi luxusnak számít. Hol a vége?

3. Ami még az anyagiaknál is fontosabb. A küszöbön kopogtató korlátozások milyen mértékben fogják ISMÉT rombolni az emberek – különösen a fiatalok – mentális egészségét? Nem is beszélve az egyéb népbetegségekről, amelyek melegágya a folyamatos otthon ülés és a sötét jövőtől való bénító félelem, az akadozó egészségügyi ellátásról nem is beszélve.

4. Ha orrba-szájba nyomták eddig is az oltáspropagandát, és sokan beoltatták magukat, mire fel hoznak újabb korlátozásokat? Esetleg mégsem úgy működik az oltás, ahogy arra számítottak, s amelyekért a gyártók semmilyen felelősséget nem vállalnak?



Sok munkáltató fog élni a lehetőséggel, már csak megfelelési kényszerből is. Az esetleges problémák megjelenése esetén a kormány mossa kezeit

5. Álságos, ahogy a kormány a munkáltatókra hárítja a kötelező oltás kérdését, főleg, hogy borítékolhatóan sok munkaadó bevezeti majd. Így baj esetén az állami szféra kivételével a Fidesz rájuk mutogathat majd, ha a kötelező oltás elleni zúgolódás nagyobb méreteket ölt.

6. A Békemenet tömegében mászkálhattam volna nélküle, de hétfőtől maszkban kell szenvednem egy olyan buszjáraton is, ahol mondjuk rajtam kívül három utas van. Értem én, hogy a Fidesz politikusai eltávolodtak a szürke mindennapoktól, és évek óta nem ültek tömegközlekedési eszközökön, de ezzel az egyetlen rendelkezéssel sok ember életét tették finoman szólva is rohadt kényelmetlenné.

A lista még igény szerint folytatható, de valami azt súgja, az elkövetkezendő időszakban ismét meg fog szaporodni a koronavírusról írt publikációk száma.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info