Extra :: 2021. augusztus 8. 19:06 ::

Végtelen történet?! (I. rész)

A "kötelezően ajánlott" kifejezés talán a középiskolai, esetleg egyetemi, főiskolai évekből lehet mindenki számára ismerős, ahol a kötelező anyag mennyisége miatt voltak olyan könyvek, írások amelyek már nem fértek bele ebbe a halmazba, ennek ellenére ugyanúgy követelték a bennük található információkat egy-egy dolgozat vagy zárthelyi alkalmával. Nos, ezeket látták el a "kötelezően ajánlott" kifejezéssel, amely a kötelező egy kevésbé fájdalmas, ám annál idegesítőbb alternatívája. Jelen helyzetben talán ez a megnevezés áll legközelebb a Covid-oltásokhoz is, sőt, ahogy egyre haladunk előre az időben, annál közelebbinek érezhetjük majd.

Alapjáraton a "kötelező" szónak mindig van egy rossz csengése – az "átlag magyar" számára legalábbis – függetlenül attól, hogy jó vagy rossz dologról beszélünk-e. Egyre több helyről hallhatjuk ugyanis, hogy rendre pedzegetik a koronavírus elleni vakcina kötelezővé tételét, vagy legalábbis bizonyos – 2021 augusztusában még alapvető jognak számító – szolgáltatások igénybevételét kötnék az oltáshoz. Erre számos példát olvashatunk az ezzel érdemben foglalkozó portálokon (nincs túl sok, ami komolyan vehető). Egyébként igazán nem akarok "a mi megmondtuk" kategóriába beleesni, de jelen helyzetben az állítás maximálisan megállja a helyét: már hónapokkal ezelőtt írtunk, beszéltünk róla, hogy az egész koronavírus kérdéskör el fog tolódni ebbe a "kötelezően ajánlott" vakcina irányba, hiszen csak a jogkörök szűkítésével lehet a bizalmatlan embereket rábírni arra, hogy mégis igényeljék az oltást. Ezen a téren pedig mindenki, kivétel nélkül sebezhető és zsarolható, ezt pedig a Great Reset irányítói is pontosan jól tudják. Kevés kivételtől eltekintve ugyanis nem létezik olyan ember, aki kizárólag a négy fal között éli az életét. Egyeseket a munkakörük miatt lehet rábírni kötelező oltakozásra, mások utazni, világot látni szeretnek, amely szintén nehezen kivitelezhető vakcina nélkül, de említhetnénk azokat is, akik csak egy nyamvadt moziba szeretnének elmenni egy fárasztó nap után (igen, tudom, hogy utóbbi jelenleg szabadon látogatható, de "megnyugtatok" mindenkit, hogy minden bizonnyal ez nem lesz már sokáig így, amint jön a következő hullám). Valamilyen úton-módon tehát mindenki "megfogható", akik pedig valamilyen csoda folytán mégis elkerülik a darálót, egy nap könnyen szembesülhetnek majd azzal, hogy élelmiszert is oltással lehet csak vásárolni.

Utóbbi pár mondat egy borzasztóan sötét jövőt takar és természetesen egyáltalán nem biztos, hogy ilyen forgatókönyv fog megvalósulni (utóbbi persze magukon az "alanyokon", vagyis az emberek tűréshatárán is múlik). Nyilvánvaló az is, hogy – visszautalva az előző bekezdés első gondolatára – nem minden rossz, ami kötelező, sőt, valami kifejezetten a javunkat szolgálja és alapos indokok húzódnak meg a kötelezőség mögött. A koronavírus-vakcinák viszont nem tartoznak ebbe a kategóriába, legfőképpen azért nem, mert kutatási szempontból ezek az oltások egy kezdeti, kísérleti stádiumban vannak. Az ember viszont joggal érezheti úgy, hogy itt ő maga a tesztalany, s ha az esetek legnagyobb többségében nem is történik baj (vagy még nem tudunk róla), azért bőven olvashatunk ijesztő történetekről és adatokról (erről majd később). Mondanunk sem kell, hogy bármilyen probléma esetén a gyógyszergyártó cég "mossa kezeit", habár tegye fel a kezét az, akit ez a tény egy kicsit is meglepett.

A "kötelezően ajánlott" oltakozás nem csak Magyarországra jellemző, habár Olaszországhoz képest joggal érezhetjük, hogy "le vagyunk maradva", amely most az egyszer jót jelent. A kérdés már csak az, hogy Orbánék mennyire állnak bele ezekbe a nyugat-európai trendekbe és meddig mernek elmenni a szabályzások terén. Magyarországon pedig egyetlen olyan (politikai) erő van, amely nem csak felhívja a figyelmet az egyre elszaporodó visszásságokra, de aktívan tiltakozik is ellenük. Ez alatt persze nem azt kell érteni, hogy a Mi Hazánk Mozgalom bármilyen szempontból is megbélyegezné az oltottakat. Sőt, éppen ellenkezőleg. Mindenkinek a szabad akaratára bízza, hogy szeretne-e oltakozni, ám kiegyensúlyozott módon nem rejti véka alá ennek esetleges veszélyeit sem. Az egyes munkáltatók által elrendelt kötelező oltakozás pedig ugyanúgy nem elfogadható s nem azért, mert liberális vagyok és azt vallom, hogy "senkinek nem szabad megszabni semmit", hanem, mert egy ekkora mortalitással rendelkező betegség esetében ez nem indokolt. Dióhéjban: korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatás mellett mindenki maga dönthesse el, hogy fel akarja-e venni az oltást és ne kerüljenek árkok a társdalom közé oda, ahová azok nem valóak.

Végül szóba kell hoznunk a "negyedik hullámot" is, melynek bekövetkezése inkább törvényszerű mint valószínű. Itt részben maga a kormány is sodródik, hiszen, ha Európában kikiáltják a következő hullámot, abból Magyarország sem tud kimaradni, ha akarna, akkor sem. A gazdaság totális tönkretételéhez, vagy legalábbis teljes átalakításához több idő kell, így valószínűsíthető, hogy addig lesznek következő hullámok, amíg a háttérből irányítók el nem érték a kitűzött céljaikat. A "szakértők" itthon is a negyedik hullámmal riogatnak már, s ha tavalyihoz hasonló menetrendet követünk, akkor szeptember elejétől számíthatunk a helyzet újbóli kiéleződésére, hogy aztán mindent megismételjünk újra, újra és újra.

Ez a látszólag folyamatos körforgás valójában nem az. A végső cél egyértelműen a lakosság minél szélesebb körű átoltása, illetőleg a gazdasági tér átszervezése, az viszont egyelőre rejtély, hogy előbbi pusztán időhúzás-e, vagy szorosan kapcsolatban áll az utóbbival. A harmadik hullám után a "szakértők" nélkül is sejthettük, hogy a koronavírus nem tűnik el, ám egyre több emberrel kapcsolatban tapasztalom, hogy a víruson túl nagyobb összefüggéseket sejtenek a háttérben. Példának okáért egyre többen gondolják, hogy a vírus mesterségesen lett létrehozva, amely nemcsak ijesztő, de az ismert tények fényében aggasztó jövőképet sejtet, s nem csak a lehetséges hosszútávú mellékhatások miatt, hanem az egyre mocskosabb módszerek miatt is. S, ha ez még mind nem volna elég, a "szakértőnek" kikiáltott, tv-ben, híradásokban szerepelő percemberek, hogy kiéljék szereplési vágyaikat, celebeket megszégyenítő ellentmondásokkal dobálóznak csak azért, hogy fél percig megjelenhessenek a napi hírekben. A rengeteg ellentmondásnak és riogatásnak köszönhetően pedig nem csoda, hogy sokan egyre kevésbé bíznak ezekben az orvosokban. Ez a fajta komolytalan bohóckodás pedig nem csak a szakmaiságot ássa alá, de az emberek gyanakvását is fokozza, hiszen ha a koronavírussal kapcsolatban ezt látják tőlük, miért kellene bízni bennük bármilyen más orvosi kérdéssel kapcsolatban? A bizalom ilyen szintű aláásása pedig beláthatatlan következményekhez vezethet.

Úgy látszik, a világhódítóknak semmi sem drága, hogy átformálják a világot, ezt a pillanatnyi helyzetjelentést pedig mi mással is zárhatnánk, mint a halhatatlan Marschalkó Lajos halhatatlan gondolatával: "A világhódítók hatalmát csak az igazság kimondásával lehet megtörnünk!"

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info