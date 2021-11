Koronavírus :: 2021. november 29. 20:16 ::

Elismerte a WHO: azért omikron az új variáns neve, hogy ne legyen sértődés Kínában

Az a meglepő helyzet fordult elő, hogy az interneten terjedő hangzatos elmélet tényleg igaznak bizonyult, megvan az ok, miért hagytak ki két betűt is a görög ábécéből és ugrottak az omikronig, írja a hvg.



Fotó: Xie Huanchi Xinhua / eyevine / Redux

Amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette, hogy a koronavírus új, eredetileg B.1.1.529 kódjelen ismert variánsát omikronnak nevezi el, sokan elcsodálkoztak, hogy miért pont ez lett a név. A WHO a görög ábécét követve nevezi el a variánsokat, a delta megjelenése után több betűt is felhasználtak az olyan variánsokra, amelyek szerencsére aztán nem kellett hogy ismertté váljanak, csakhogy az omikronig még nem jutottak volna el a sorban, kimaradt a nű és a kszí.

Az internet népének pedig gyorsan megvolt a megfejtése: a nű azért nem jöhetett, mert az angol átirata, a nu túlságosan hasonlított volna a new szóra, a kszínek pedig szintén az angol formája, a xi okozott volna gondot, mert ugyanígy írják át Hszi Csin-ping kínai elnök nevét is. A Reuters rákérdezett a WHO-nál, így kiderült: valóban ez a magyarázat.

Egész pontosan azt írták, hogy „egy gyakori vezetéknevet” idézne meg a xi szó, a nű esetében pedig a nu-new hasonlóság lett volna a baj. Azt is hozzátették: fontos, hogy az elnevezések ne sértsenek meg kulturális, társadalmi, nemzeti csoportokat...