Egy Janssen-oltás már nem lesz elég a beutazáshoz Ausztriába

Mintegy 75 000 oltási igazolás válhat érvénytelenné január 3-án a járványügyi szabályok novemberi változása miatt. Az ok: a Johnson&Johnson cég egyadagos vakcináját Ausztria már nem ismeri el teljes értékű oltásnak, írja az ORF.



Oltás Janssennel Kecskeméten (fotó: MTI/Bús Csaba)

Akit ezzel az oltóanyaggal oltottak be, annak egy második oltást is fel kell vennie ahhoz, hogy megerősítse védettségét az új koronavírus ellen, és oltási igazolása is érvényes legyen – közölte az egészségügyi minisztérium, hozzátéve, hogy ehhez a Biontech/Pfizer és a Moderna cégek oltóanyagait ajánlják.

A szabály novemberi életbe lépésekor mintegy 260 ezren voltak oltva az egyadagos Janssen-vakcinával, őket névre szóló levélben emlékeztették oltásuk megújítására. Körülbelül 75 000-en azonban december végéig még vettek fel újabb oltást Ausztriában.

Az egyszer oltottak január 3-ig kaptak haladékot, aki pedig mindeddig nem vett fel valamilyen megerősítő oltást, vagy nem esett át időközben koronavírus-fertőzésen, arra hétfő éjféltől az oltatlanokra vonatkozó, egész napos kijárási korlátozás lesz érvényes.