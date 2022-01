Koronavírus :: 2022. január 30. 22:14 ::

Csollány lánya is megerősítette apja oltottságát - sajnos a Facebook legalja is előmászott

Kiderült az igazság Csollány Szilveszterről. Mint ismert, az olimpiai bajnok tornász január 24-én hunyt el, 51 éves volt. Még tavaly, december elején érkezett a hír: egy olimpikon koronavírussal küzd, lélegeztetőgépre téve, válságos állapotban. Hamarosan kiderült: Csollány Szilveszterről van szó, akit tüdőgyulladással szállítottak kórházba Sopronban, de mivel állapota gyorsan romlott, a fővárosba, közelebbről a Korányi-kórházba szállították - írja a bulvárlapohoz illő felvezetőjében szombaton közölt cikkéhez a Bors.

Gyakorlatilag teljes hírzárlat volt a sportoló egészségi állapota ügyében, a pályatársak és a rajongók is csak találgathattak - írja a lap, amely velünk ellentétben valóban nem adott hírt korábban az oltottságról. Hiába imádkozott érte azonban mindenki, szervezete sajnos végül feladta a küzdelmet.

Most Csollány Szilveszter egyik ismerőse osztott meg egy üzenetváltást a közösségi oldalon, mivel az utóbbi napokban nagyon sok találgatás jelent meg az olimpiai bajnok oltottságával kapcsolatban.

Az alábbiakban szeretnék egy részletet közzétenni Szilassal folytatott beszélgetésünkből december 1-én. Szeretnék véget vetni a találgatásoknak, álhíreknek, hogy úgy búcsúzzunk Szilastól, és úgy emlékezzünk rá, mint ahogy azt egy olimpiai bajnok megérdemli

fogalmazott a férfi. Arra kért mindenkit, osszák meg ezt a posztot.

A leírtak már csak azért is megfelelhetnek a valóságnak, mert azt Csollány Szilveszter lánya, Szimona is megosztotta saját Facebook-oldalán. (Az látszik ebből, hogy tényleg nem volt meg az előírt idő az oltottság kialakulására, de ez nem jelenti azt, hogy a 28. napig nulla a védelmet ad a Janssen, utána meg tökéletest. Természetesen az is tény, hogy a megbetegedés sem a fertőzés napján következik be.)

Az olimpiai bajnok Ausztriában dolgozott betegsége előtt, ahol állítólag kötelező volt a vakcina felvétele.

Vannak szánalmas emberek...

"Jól néz ki, ahogy a paint-ben szerkesztett képen még a szín sem stimmel és még a név is elcsúszott" - írta egy hozzászóló, amelyet nem hagyott szó nélkül Csollány Szilveszter lánya sem, vette ezt vasárnap észre szintén a Bors.

"Nem. Ezt apukám írta. És be lehet végre ezt már fejezni. Békén lehet hagyni ezt az egész dolgot, és hagyni, hogy a család gyászoljon. Az a szomorú, hogy az emberek keresik az igazságot, és amikor azt megkapják, nem fogadják el" - reagált Szimóna.

Később hozzátette, aki a posztot kitette, a rokona. De nem magyarázkodik többet olyan embernek, aki olyan alap dolgokat nem fog fel, mint a szeretet, a fájdalom, és hogy mindenki máshogy éli át.

Senki nem mondhatja meg nekem, hogy ez mennyire fáj és mennyi idő túltenni ilyenen magam.

Szimóna kérte a rosszindulatú kommentelőt, hogy az apukájával kapcsolatos posztokhoz többet ne szóljon hozzá. (A fenntartásokkal élés egy dolog, ha megkérdőjelezhetően is sikerült tenni, de utána még kiosztani a gyászoló lányt, így magyarázva a bizonyítványt, az egészen szánalmas.)

...és van Teréz

Csollány Szimóna azonban megosztott ennél rosszabbat is. Az ilyenre szoktál írni, hogy érv az abortusz mellett, amivel nem értünk egyet, bármennyire is elgondolkodtató "néha"... Mi maradjunk a Facebook-cenzúránál. Igen, az ehhez a véglényhez hasonlóakat szíves örömest tiltjuk ki mi is, mert egy szint alatt fölösleges szólásszabadságról beszélni, mert nem marad más a hasonlók miatt, mint a borsodi zsákfalvakat idéző antikulturáltság.

(Kuruc.info - Bors nyomán)