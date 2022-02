Koronavírus :: 2022. február 21. 15:54 ::

Most már Szlávik szerint is "el kellene engedni" a járványügyi intézkedéseket

Nincsenek felesleges oltások, aki most úgy dönt, hogy beoltatja magát, az mindig jól dönt. Nyilvánvalóan a három oltás jó az omikron ellen, de egy oltás is véd – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a TV2 reggeli műsorában.





Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A szakember elmondta, hogy bár lassan, de csökken a kórházban ápolt betegek száma. Ez természetes, az előző hullámoknál is így volt – tette hozzá. Több százmillió megbetegedés után rengeteg olyan ember maradt, aki az akut tünetek elmúlása után valamilyen poszt-Covid-tünetet észlel magán, de nem minden az. A poszt-Covid elmúlik, a leghosszabb, amelyet megfigyeltek a SARS-betegségeknél, két év volt, de általában néhány hónap után elmúlnak – ismertette a szakember.

Elmondta, hogy a különböző variánsok hasonló poszt-Covid-tüneteket okoznak. A jó hír, hogy az oltások csökkentik a poszt-Covid-tünetek kialakulásának esélyét, ez még egy érv az oltás mellett.

Abban, hogy egy időre vége lesz a koronavírus-járványoknak, én is hiszek, én is úgy gondolom, hogy egy darabig most csönd lesz – fogalmazott Szlávik János. Hozzátette: az sem biztos, hogy úgy fog visszatérni a koronavírus ősszel, mint korábban, ugyanis nagyon sokan be vannak oltva vagy átestek a betegségen. Szerinte ez a nyájimmunitásnak köszönhető. A szakember úgy véli: ha egy szervezet már találkozott a fertőzéssel, könnyebben átvészeli a megbetegedést. A legnagyobb bajban az oltatlanok vannak – tette hozzá.

Szlávik János elmondta, hogy a koronavírus fertőzőképessége nem hozható összefüggésbe az időjárás alakulásával. Kiemelte, hogy vannak olyan országok, ahol folyamatosan meleg van, ennek ellenére nagyon magas a megbetegedések száma. A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban elmondta:

Úgy gondolom, hogy el kellene már engedni ezeket az intézkedéseket. Nem rossz az, hogy egyes országok gyakorlatilag mindent eltörölnek.

Hozzátette: Magyarországon is vannak adatok arról, hogy mekkora az átoltottság, hányan estek át a betegségen. Elképzelhető, hogy hamarosan eljön az a pillanat, amikor idehaza is megszűnnek a korlátozások, akár a közlekedésben kötelező maszkhasználat is – mondta a szakember.

(TV2 - Index nyomán)