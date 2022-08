A Charlie Josephine által írt és Ilinca Radulian által rendezett darab alaptörténete még követi a hagyományokat: a százéves háború idején játszódik, amikor a francia-brit konfliktus káoszából kiemelkedik Jeanne d’Arc alakja. A színdarab azt ígéri azonban, hogy nem az ezerszer hallott történetet mondja fel újra, hanem "új megvilágításba helyezi azt". Többek közt azzal is, hogy

Így "she" helyett a teljesen idiótán hangzó "they" és "them" névmásokat használják rá - derül ki a Daily Mail cikkéből