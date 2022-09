LMBTQP+, Extra :: 2022. szeptember 7. 12:21 ::

Fájdalmas megbánás (18+)

Annyira nem szokták reklámozni, de az ún. „transziparnak” vannak kézzel fogható árnyoldalai (vagy inkább szörnyűségei) is, azontúl, hogy normális ember élből elutasítja az ideológia oltárán felhúzott testcsonkításokat. Az LMBTQ-lobbi nyomán a labilisabb fiatalokat a nemváltás útjára terelik a meggyőzés eszközeinek széles tárházával, amelyek akadálytalanul terjengenek a nyugati világban. A most következő képek a Redditről származnak, egy olyan csoportból, amely olyan embereknek jött létre, akiket valamilyen formában megkárosított a „transzegészségügy”, és/vagy megbánták a döntésüket. Ezeket (és magát a jelenséget) elláttam némi kommentárral is.



Az ember mindig akkor követi el az egyik legnagyobb hibát, mikor szembeszáll a természet és a teremtés törvényeivel (fotó: olvasónktól)

A kés alá fekvők jelentős része – mint írtam – fiatalkorú, ezért még annyira sem tud ilyen súlyos kérdésben dönteni, mint egy felnőtt, s ha a szülők nem állnak a helyzet magaslatán, az LMBTQ-lobbi könnyen roncsot csinálhat a gyermekükből, vagy éppen pont ők azok, akik rábeszélik erre a csemetéjüket.

Amikor azt írom, hogy roncsot, azt szó szerint értem, ahogy azt egy képmelléklet is alátámasztja, amely leginkább egy hentesmunkához hasonlítható. Így természetesen – a lelki tényezők mellett – nem lehet teljes értékű életet élni fizikai értelemben sem. Az ilyen műtéteket vállaló orvosok persze a komplikációkat nem nagyon szeretik megemlíteni, helyette azt helyezik előtérbe, hogy a delikvens mennyire jól fogja magát érezni a beavatkozás után.

Az első képen nem egy félig nyers virslit látunk, hanem egy női nemi szervre ráerőltetett „férfi nemi szervet”. Ezt phalloplasztikának, vagyis péniszképzésnek hívjuk, ha így könnyebb megjegyezni, és ahogy a mellékelt ábra mutatja, a test más részéből, általában az alkarból szereznek hozzá „anyagot”. Az így létrejött „virsli” lesz a neophallus (magyarul „új pénisz”), ami természetesen nem látja el egy rendes hímvessző funkcióit, ócska dísz csupán egy megtévesztett és tönkretett ember testén. Igény szerint persze részt vehetnek a delikvensek mindenféle hormonkúrán, például tesztoszteronkúrán is, ekkor szőr például nőhet az említett képződményen. Előfordulhat, hogy a beavatkozás után az „új pénisz” egyszerűen elrohad, ez lehet teljes (post phalloplasty necrosis) vagy részleges (partial necrosis).

Az ördögi plasztikákon túl ritkán beszélnek még a fordított hormonkezelések (ellentétes hormonokkal) visszásságairól, amelyet sokszor gyerekeken is alkalmaznak. Hogy ezek milyen hosszú távú mellékhatásokat hozhatnak magukkal, mondjuk egy fejlődésben lévő gyermek agyában, egyelőre nem tudni, hiszen olyan régóta nem alkalmazzák (leghosszabb ideje tartó példánk 11 éves lesz). Nyilván semmi jóval nem kecsegtet.

Végül álljon itt pár történet, kit hogyan ejtettek át és tettek tönkre.

Az első képen a 16 éves biológiailag férfi nemű illető „segítségért sír”, és közli, hogy hogy transz-youtuberek manipulálták és kergették a nemváltásba. Mivel az említett influencerek boldogok voltak, így a sértett azt hitte, hogy majd ő is az lesz. Korábban egyáltalán nem voltak ilyen gondolatai, nem voltak panaszai a nemére. Mindebből az következik, hogy közveszélyes őrültek nyugodtan befolyásolhatnak milliókat a legnagyobb videómegosztó portálon, de ugyanide egy nyamvadt SS-indulót nem lehet felrakni, mert „gyűlöletkeltő és sérti mások érzékenységét”. Erre mondják azt, hogy a ***va anyátokat, nem?

A második delikvensnek már voltak rossz gondolatai, de a szülei, ahelyett, hogy lebeszélték volna a nemváltásról, és segítséget nyújtottak volna neki, elfogadóan viselkedtek, ha pontosak akarunk lenni, az anyja volt támogató, az apja meg passzív szemlélő. Az alany majdnem 16 éves, a műtétje fájdalmas volt (a doktor legfiatalabb páciense volt). Nem érzi magát „igazi férfinek” (hogy is érezné) és hiányzik neki, hogy nőként viselkedhessen, vagy legalább meglegyen erre a lehetősége, valamint mellkasi fájdalmai is vannak, ami nem is csoda, hiszen egy érésben lévő fiatal lányról beszélünk. Az illető nem kertel: leírja, hogy „abban a pillanatban, amikor felébredt a műtét után, tudta, hogy hibát követett el”.

Végül van egy harmadik alany is, aki már több mint 10 éve él „másként”. Fiúként született, de már 7 éves korában „lányként élt”, új névvel, hosszú hajjal. Kiskorától kezdve tömték mindenféle ellentétes hormonnal és hormonblokkolóval, amellyel teljesen tönkretették a testét, mellei nőttek, de férfiméretű cipőket visel, nincsen szexuális étvágya stb., de műtéten nem esett át. Most próbálja menteni a menthetőt, természetesen félelemmel és kétségekkel a nyomában. Az illető most 18 éves, tehát több mint 10 évet szenvedett, ezt hormonkezelés terén ha hosszú időnek nem is, közepes időtartamnak már nyugodtan nevezhetjük, és megtippelni sem lehet, 20 év múlva mi lesz vele, ha egyáltalán életben lesz még.

Természetesen az a könnyebbik megoldás, ha lehülyézzük ezeket az embereket, és közöljük, hogy ostobák voltak, hát most meg is szívták. A dolog viszont nem ilyen egyszerű. Lévén, hogy kisgyerekekről, tinikről beszélünk, ők inkább számítanak egy gátlástalan, ördögi lobbi áldozatainak, semmint tudatos rombolóknak. Ez a megállapítás egyébként a beavatkozások mellett döntő felnőttekre is megáll – legalábbis szerintem – nyilván kevésbé fokozott mértékben. Egyszerűbben fogalmazva felelősségre vonni és keményen megbüntetni a transzlobbi előidézőit, támogatóit, népszerűsítőit kellene a legutolsó youtuberig és az érintett orvosokig bezárólag. Hiú ábrándok. Egyelőre.

Köszönöm kedves olvasónknak a kimentett anyagot és a részletes levelét is, melyet eredetileg a Heti progresszió rovatunkba szánt, amelyen azonban érthető módon túlnőtt a téma. Hasonló anyagokat, témákat, történeteket természetesen továbbra is küldhet bárki, nincs annál fájdalmasabb dolog egy sötét lobbi számára, mint amikor szembesítjük a társadalmat a bűntetteikkel.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info