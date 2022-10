LMBTQP+ :: 2022. október 29. 14:24 ::

Komfortos meglepetés érheti a Telekomnál dolgozó hölgyeket a munkahelyi mosdókban

Azt követően, hogy a Deutsche Telekom magyarországi munkavállalói is kézbe vehették a vállalat érzékenyítő kézikönyvét, most kiderült, hogy a cég intranetes felületén is komoly erőfeszítéseket tesz az „elfogadásért”. A hölgyek mostantól ne csodálkozzanak, ha a mosdóban férfi kollégáikkal futnak össze...



A Telekom hasznos kis könyvecskéje

Azt követően, hogy a Deutsche Telekom magyarországi munkatársai a közelmúltban kézhez kapták a vállalat transznemű kézikönyvét , amely még az épület kialakításában is fontosnak tartja megjeleníteni a "gendersokszínűséget", alighanem folytatódik a nagyvállalat belső érzékenyítő programja, írja a Mandiner.

A CitizenGO közösségének egyik tagja juttatta el a civil szervezethez azokat a képernyőképeket, amelyek a Telekom intranetéről származnak és további érdekességeket mutatnak be arról, hogyan igyekszik befolyásolni a telekommunikációs cég munkatársai gondolkodását. Az intranet „Sokszínű Telekom” című oldaláról érhető el az „LMBTQI támogatói tér” névre hallgató felület, amelyen belül már „Transz-tér” is található.



Az intranet „Sokszínű Telekom” című oldaláról érhető el az „LMBTQI támogatói tér” (kép: CitizenGO)

Ez utóbbin belül egyebek mellett arról olvashatnak a vállalat dolgozói, hogy azt a mosdót használhatják, amelyik nemi identitásuknak leginkább megfelel és amelyik használata leginkább komfortos számukra – sőt, ezt kifejezetten kéri is a cég vezetése. Aki úgy érzi, megerősítésre, támogatásra van szüksége a mosdóhasználattal kapcsolatban, az a „vállalati sokszínűségi és esélyegyenlőségi szakértőhöz” fordulhat.

A fentiek alapján tehát a Telekom hölgy munkatársainak nem szabad többé csodálkozniuk, ha adott esetben férfiak is látogatják a női mosdót, mert számukra az „komfortos”.



Csak nyugodtan, amelyik komfortos! (Kép: CitizenGO)

A vállalat ugyanezen a felületen biztosítja munkatársait arról, hogy a transzgender névhasználattal kapcsolatban „dolgozik a folyamat kialakításán”.

A Deutsche Telekom - amely egyébként továbbra is a magyarországi nagy genderellenes kormány stratégiai partnere - LMBTQ érzékenyítő tanfolyamainak vezetője 2021 decembere óta egy Katie Neeves nevű transznemű lett, aki egy nőként élő férfi. „Katie” – aki korábban ötven éven keresztül Martin volt – „transznagykövetként” mutatja be magát és missziójának tekinti, hogy elhitesse: transznak lenni nem csupán rendben van, de egyenesen vagány dolog is.



"Katie" Neeves, a Deutsche Telekom transznagykövete, bármit is jelentsen az (kép: Twitter)

Saját maga is bevallja, hogy nemi identitászavarban (gender diszfória) szenved, ami a DSM-5 diagnosztikai szakkönyv szerint mentális zavar.

