Egy olasz futó szerint aki azt állítja, hogy ő nem nő, az bekaphatja a... az mind náci! (18+)

Egy ötvenéves, magát nőnek képzelő férfi sorra nyeri a szenior futóversenyeket Olaszországban. Versenyzőtársai szerint igazságtalan, hogy rajthoz állhat, hiszen fizikailag férfiról van szó. "Valentina" Petrillo szerint viszont a női riválisai nácik.

Immár a nyolcadik bajnoki címét szerezte a magát Valentinának képzelő, valójában Fabrizio Petrillo, aki az 50 és 54 év közötti nők kategóriájában diadalmaskodott 200 méteren, az Anconában rendezett olasz fedett pályás Masters-bajnokságon.



A startpisztolyt a gatyájában hordja, biztos, ami biztos... (kép: reduxx.info)

A versenyre egy olasz statisztikus is ellátogatott, kimondottan azért, hogy a "transznemű" férfival kapcsolatban tájékozódjon. Beszámolója szerint azonnal szembetűnő volt a fizikai különbség, Petrillo testalkatát tekintve kilógott a női mezőnyből, meg is nyerte a versenyt. A férfiak mezőnyében azonban egyáltalán nem rúgott volna labdába, még az első tíz közé sem került volna be – jegyezte fel a statisztikus a V4NA hírügynökség szerint.

Annál csalódottabb volt viszont az a hölgy, aki így a második helyen végzett Petrillo mögött, ráadásul rekordot érő időeredményt ért (volna) el.

Nem érezzük magunkat egyenlőnek, pontosan azért, mert Petrillo fizikailag férfi. Tehát nem vagyunk futás közben egyenlők. Bár az út, amit Valentina bejárt, tiszteletre méltó, a sportolói karrierje nem az, és emiatt nagyon diszkriminálva érezzük magunkat – mondta részben behódolva az agyrémnek Cristina Sanulli.



👇200m F50 women’s category win at the Italian Indoor Masters Championships March 12th pic.twitter.com/2gCabcxq72 🏃Italian trans-identifying male, Valentina Petrillo breaks record and wins 8th women’s title👇200m F50 women’s category win at the Italian Indoor Masters Championships March 12th https://t.co/VlMKoqBFXS March 17, 2023

Sanulli a verseny előtt megkeresett egy női jogvédő csoportot, abban bízva, hogy el tudják érni, hogy Fabrizio "Valentina" Petrillo ne állhasson rajthoz. A RadFem Italia nevű szervezet annyit tudott elérni végül, hogy Petrillo nem öltözhetett együtt a többi versenyzővel, külön öltözőt biztosítottak a számára.

Petrillo a közösségi médiában válaszolt, a kritikusait lenácizva reagált a Facebookon.

Korábban harminc mestersportoló is aláírta azt a petíciót, amelyben azt szerették volna elérni, hogy ne engedélyezzék a férfiként született sportolók részvételét a női versenyeken. A 2021-ben útjára indított petíciót továbbították is az olasz szövetségnek, az esélyegyenlőségi miniszternek és a sportért felelős államtitkárnak is, de semmilyen reakció nem érkezett rá eddig.

(MN nyomán)