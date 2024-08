LMBTQP+, Extra :: 2024. augusztus 4. 16:45 ::

Kéretlen támogatás - Heti progresszió (CCXLIII. rész)

Újabb hét telt el, újabb Heti progresszió jelentkezik, nevezetesen 2024 augusztusának első része. Olimpia, gazdaság és LMBTQ színesíti majd az e heti kínálatot. Olvasóinknak ezúton köszönöm az aktív közreműködést, erre továbbra is mindenkit buzdítok a hetiprogresszio@kuruc.info címen.

3. Olvasónk egy TikTokon, az algériai faszi bokszolóról megjelent videót igyekezett teljesen helyénvaló módon kommentálni, de úgy látszik, a TikTok másként gondolta.



Micsoda sértés...

A kínai kémprogramnak is „becézett” TikTok a „zaklatás és bullying” kategóriába sorolta a képen látható releváns megállapításokat, így az egészen bizonyosan nem jutott el az érintetthez.

Hiába, ezek szerint minden fronton óvni kell a nőverőket.

2. Nemrég írtam arról, hogy Elon Musk fia LMBTQ-lobbi általi behálózása miatt hadat üzent a wokenak.

Első lépésként a liberális Kaliforniából Texasba költöztette az X és a SpaceX központját. Az ideológiai háború mellett ebben nyilván van egy adag gazdasági megfontolás is, most pedig másik vállalat is követi Musk példáját.

A Chevron Corporation egy amerikai multinacionális energiavállalat, amely most szintjén elhagyja Kaliforniát. A Chevron a világ egyik legnagyobb energiavállalata, így a liberális államnak kétségkívül nagy érvágás a távozás.



A Mandiner örömködött egy sort a történteken, de vajon tényleg a woke miatt távozik a multi? Tehetjük fel a jogos kérdést.

Természetesen nem, szó sincs erről. A texasi Houstonban „üzletbarátabb” környezet fogadja őket, értsd: minél több nyereségre tudnak majd szert tenni. A döntés mögött továbbá a Kaliforniában hatályos szigorú környezetvédelmi rendelkezések is állnak, amelyek woke állam ide, vagy oda, de hasznosak, a vállalat mégis meg akarja kerülni őket.

1. A végén pedig egy förmedvény a LinkedInről. A helyesírást jobb nem firtatni, liberáliséknál erre biztos nem szokás figyelni.

„Hogyan tudsz támogatni egy transznemű női kollégádat a munkahelyen?”, teszi fel az érdektelen kérdést Mónika Magasházi „(She/Her)” a profilján.

Egy szóban meg tudjuk neki válaszolni: sehogy. Persze ő nem erre a megoldásra várt, úgyhogy részletezi nekünk, pedig kár ilyenekre pocsékolnia a drága idejét.



"Hasznos" tanácsok idiótáknak

Amúgy hölgyeket előreengedni nem valami „maradi, szexista” szokás?

Tipp: ha nem akarod, hogy transznemű „nő” legyen a kollégád, csináld az összes feladat szöges ellentétét. Valamire mégis jó ez a lista.

Ezzel a zárógondolattal búcsúzik a Heti progresszió, hamarosan ismét zúzunk tovább.

