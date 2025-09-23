LMBTQP+, Videók :: 2025. szeptember 23. 16:06 ::

Novák: a kormány letérdelt a homoszexuális lobbi előtt, szégyelljék magukat!

Miért az LMBTQP-lobbi oldalára állt a kormányzat, a törvénytelen felvonulásuk helyett a szabályosan bejelentett ellentüntetésünket akadályozva meg? – tette fel a kérdést Novák Előd a kormányfőnek, Orbán Viktor pedig abszurd módon az agrárminiszterre bízta a kényes kérdés megválaszolását, aki szerint nem a vonulás a provokáció, hanem az ellentüntetés.

A Mi Hazánk alelnöke azt is felrótta a kormánynak, hogy többször leszavazták a pedofil bűncselekmények elkövetői kémiai kasztrálásának külföldi mintákra történő bevezetését, ahogy a szivárványos zászlók polgármesteri hivatalokra, iskolákra és óvodákra való tűzésének tilalmát célzó törvényjavaslatát is.