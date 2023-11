Boris Johnson, az Egyesült Királyság volt miniszterelnök X-en reagált arra, hogy százezrek tüntettek az ötödik szombaton egymás után Londonban a palesztinok mellett.

A szombatii londoni demonstráció minden eddiginél nagyobb volt.

Johnson úgy fogalmaz, hogy

Hozzátette: Vannak emberek, akik nyilvánvalóan nem akarnak tudomást venni a Hamász október 7-i mészárlásáról. Le akarják törölni Izraelt a térképről. Ezt skandálták ma. Azt is megjegyzi bejegyzésében, hogy ennek nem szabad megtörténnie és nem is fog sikerülni nekik.

Ezután megköszönte a rendőrség munkáját, de hozzátette, hogy „mindannyiunknak többet kell tennünk, mert egy ősi gyűlölet újra feltámad Európában. Ezt el kell pusztítani”.

