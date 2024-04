Háború :: 2024. április 16. 21:24 ::

Erdogan Netanjahut tette felelőssé az iráni támadásért, Sunak sem akar további eszkalációt

Egyedül Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és vérengző kormánya felelős az Izrael elleni iráni támadásért - jelentette ki kedden Recep Tayyip Erdogan török elnök.

"Izrael regionális konfliktus kiprovokálásán fáradozik politikai túlélése céljából, és Irán damaszkuszi nagykövetsége elleni támadás volt az utolsó csepp a pohárban" - hangoztatta Erdogan a török kabinet ülését követően tartott sajtótájékoztatóján.

A török államfő szerint újabb regionális konfliktusok lehetségesek, amíg folytatódik a kegyetlenség és népirtás a Gázai övezetben, s felszólította a konfliktus szereplőit, hogy józan ésszel cselekedjenek.

Erdogan egyben bírálta a Nyugatot, amiért elítélte az iráni támadást, de az izraeli csapást az Iszlám Köztársaság damaszkuszi diplomáciai képviselete ellen nem.

Sunak a helyzet további eszkalációjának elkerülésére szólította fel Netanjahut

Az iráni támadás után kialakult helyzet még további eszkalációjának elkerülésére szólította fel kedden Rishi Sunak brit miniszterelnök Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt.

A Downing Street kedd esti tájékoztatása szerint Rishi Sunak telefonon beszélt Netanjahuval, akinek megerősítette, hogy Nagy-Britannia szilárdan támogatja Izrael biztonságát és a szélesebb térség stabilitását. Kifejtette azt is, hogy Irán a támadással súlyosan elszámította magát, és egyre inkább elszigetelődik a világban.

A konzervatív párti brit miniszterelnök elmondta azt is a telefonbeszélgetésben, hogy a hét vezető globális ipari hatalom csoportja (G7) összehangolt diplomáciai válaszlépéseken dolgozik. Sunak kifejtette ugyanakkor azt is az izraeli miniszterelnöknek, hogy senkinek nem áll érdekében a kialakult helyzet jelentős további eszkalációja, mivel ez csak tovább rontaná a Közel-Kelet amúgy is rossz biztonsági helyzetét.

"Most jött el az a pillanat, amikor a józan megfontolásoknak kell felülkerekedniük" - fogalmazott a Downing Street szóvivőjének idézete szerint a brit kormányfő.

London az utóbbi napokban többször is egyértelműen Izrael tudtára adta, hogy nem pártolná az Irán elleni válaszcsapást. David Cameron brit külügyminiszter a BBC televízió hétfői hírmagazinjában kijelentette: Izrael teljes joggal gondolja úgy, hogy válaszolnia kell az iráni támadásra, Nagy-Britannia azonban arra ösztönzi az izraeli döntéshozókat, hogy "a szívük mellett az eszükre is hallgassanak", és "ne csak kemények, hanem okosak is legyenek".

Cameron szerint London éppen ezért azt tanácsolja, hogy Izrael ne hajtson végre megtorló akciót, és a brit kormány nem is támogatna egy ilyen válaszcsapást.

Az izraeli miniszterelnökkel tartott kedd esti telefonos megbeszélésen a brit kormányfő mélységes aggályainak adott hangot a mélyülő gázai humanitárius válsággal kapcsolatban. A Downing Street tájékoztatása szerint Rishi Sunak kifejtette: Nagy-Britannia azt szeretné, hogy igen komoly léptékben javuljon a Gázai övezet hozzáférése a létfontosságú külső segélyekhez. Sunak felszólította Netanjahut arra is, hogy Izrael a lehető leghamarabb nyisson meg új segélyszállítási útvonalakat.

(MTI)