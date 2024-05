Háború :: 2024. május 13. 11:07 ::

Elhúzódó háborúra számíthat Putyin, azért cseréli le a védelmi miniszterét

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőház közzétette a szokásos jelentését az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeiről. Ezúttal a Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter távozásának okairól írtak.

Az elmúlt hetekben már pletykáltak arról, hogy megingott Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter pozíciója Moszkvában. A tárcavezető az egyik legfontosabb embere volt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, már 2012 óta töltötte be a tisztséget. Az elmúlt hetekben már szorult a hurok a védelmi miniszter körül, mivel több fontos helyettesét is leváltották, valamint korrupcióval vádolták meg. Oroszországban az ilyen pereket többnyire akkor alkalmazzák, amikor érezhetően elfogy a politikai támogatás valaki körül.

Sojgu nem tűnik el, Nyikolaj Patrusev helyett ő fogja a Nemzetbiztonsági Tanács titkári pozícióját betölteni. Utódja Andrej Belouszov lesz, amely jelentős változásokat jelez az orosz gondolkodásban. Az ISW elemzése szerint a váltás azt jelzi, hogy Putyin mozgósítani szeretné az orosz gazdaságot, és felpörgetné a védelmi ipari bázisokat is. Vélhetően az új miniszterrel a Kreml egy elhúzódó háborúra számít, valamint egy esetleges konfrontációra a NATO-val. Belouszov korábban a gazdasági területen szerzett tapasztalatokat, valamint a védelmi ipari fejlesztések során.

Sojgu új pozíciója közben illeszkedik az eddigi mintába, hogy Putyin az idős, kegyvesztetté váló vezetőket nem elbocsátja, hanem a perifériára szorítva tovább alkalmazza őket.

(Portfólió)