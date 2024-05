Háború :: 2024. május 20. 20:16 ::

Orosz hírszerzés: a Nyugatot nyugtalanítja az ukrajnai vezetés hanyatló népszerűsége

Aggasztja a nyugati kormányokat az ukrán vezetés támogatottságának katasztrofális csökkenése, Volodimir Zelenszkij elnök támogatottsága már csak 17 százalék - közölte hétfőn az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája.

Az SZVR abból az alkalomból adott ki közleményt, hogy Zelenszkij ötéves mandátuma május 21-re virradóra lejár, és sokan az ukrán alkotmányra hivatkozva azt állítják, hogy attól kezdve nem tekinthető legitim államfőnek. A kémszolgálat szerint az ukrán vezetők megítélése különösen az új mozgósítási törvény elfogadását követően zuhant katasztrofálisan.

"Az amerikaiak és az európaiak által végzett, zárt közvélemény-kutatások szerint Volodimir Zelenszkij támogatottsága 17 százalékra esett és tovább csökken" - állította az SZVR.

Az SZVR szerint Zelenszkij népszerűsége a "szüntelen ideológiai megdolgozásnak" alávetett ukrán fegyveres erőknél sem haladja meg a 20 százalékot, ezért az ukrán államfő kétségbeesetten próbál "megszabadulni a megbízhatatlan emberektől".

"Nagyszabású tisztogatás zajlik a hadsereg közegében, átrendeződés a kormányban, az SZBU (Ukrán Biztonsági Szolgálat) és a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetésében" - állt az orosz hírszerzés közleményében.

"Zelenszkij az életét féltve széles körű médiakampányt indított, amelyben leleplezte az Ukrán Állami Védelmi Igazgatóság vezetőségének nyilvánvalóan koholt tervét az államfő meggyilkolására" - tette hozzá az ügynökség.

A SZVR szerint kampány indult az ukrán lakosság megfélemlítésére, amelyben azt állítják, "elkerülhetetlen tömeges megtorlás" következik Kijev legyőzése esetén. Az orosz hírszerzés szerint az ukránok több mint 70 százaléka nem bízik meg az ukrán médiában, mintegy 90 százalékuk szeretné elhagyni az országot.

"Az amerikaiak és szövetségeseik állhatatosan azt javasolják Zelenszkijnek, hogy ne lazítson az ország lakosságára kifejtett szorításon, és keltse továbbra is a félelem légkörét a civilek körében azzal, hogy durván elferdíti Oroszország különleges hadműveletének céljait és feladatait" - állt a közleményben.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn újságíróknak nyilatkozva kitért annak a kérdésnek a megválaszolása elől, hogy a Kreml továbbra is Zelenszkijt tekinti-e Ukrajna legitim vezetőjének. Kijelentette, hogy az ukrán elnök hivatali idejének lejárta nem befolyásolja az orosz "különleges hadművelet" céljait és a harci cselekmények menetét. Egy másik, arra vonatkozó felvetésre, hogy Moszkva legitimnek tartja-e a jelenlegi ukrán elnök hatalmon maradását mandátumának lejárta után, a szóvivő emlékeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfő pénteki harbini kijelentésére, amely szerint erre elsősorban Ukrajna alkotmánybíróságának, az ország politikai és jogi rendszerének kell választ adnia. Megjegyezte, hogy ha eljutnának a dokumentumok aláírásához, akkor Oroszországnak "egy ilyen sorsdöntő területen egy legitim kormánnyal kellene (őket) aláírnia".

Zelenszkij azt követeli a NATO-tól, lőjék le az orosz rakétákat

Ukrajna nyugati szövetségeseinek túl hosszú idő kell ahhoz, hogy katonai segélyekről döntsenek - jelentette ki Volodimir Zelenszkij a Reuters hírügynökségnek hétfőn Kijevben adott interjújában.

A katonai támogatások leszállítására, különös tekintettel a Patriot légvédelmi rendszerekére tekintettel úgy fogalmazott, hogy "mindez nagy lépés előre", ugyanakkor megjegyezte, hogy azt "megelőzően két lépést tettek hátra".

Az elnök különösen azt sérelmezte, hogy az ilyen jellegű döntések nagyjából egy évet késnek.

Zelenszkij tekintettel a nyugati partnerei késlekedésére felvetette annak lehetőségét, hogy szövetségesei közvetlenebb módon is segíthetnének, így például bizonyos körülmények között megsemmisíthetnének Ukrajna területe felett orosz rakétákat.

"Az oroszok háromszáz harci repülőt vetnek be Ukrajna területén. Nekünk minimum 120-130-ra van szükségünk, hogy ellenállást tudjunk tanúsítani az égen" - mondta az elnök az amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépekre utalva, amelyeket reményei szerint hamarosan be is vethetnek a harcokban.

"Nem tudjátok ezt most biztosítani? Rendben (...), térjünk vissza a repülőkre, amelyek most a szomszédos NATO-tagállamok területén vannak, küldjétek fel őket (...), lőjétek le a célpontokat, védjétek a civileket!" - hangoztatta. "Meg tudják ezt tenni? Biztos vagyok benne, hogy igen. NATO-tagországok támadásának, beavatkozásának számít ez? Nem" - vélekedett Zelenszkij.

Az elnök megemlítette, hogy Kijev jelenleg tárgyalásokat folytat nemzetközi partnereivel arról, hogy fegyvereiket orosz katonai célpontok ellen vethessék be a határon, illetve beljebb orosz területen. "Eddig nincs semmi pozitívum" - tette hozzá.

Zelenszkij beszélt arról is, hogy az ország északkeleti részén, Harkiv régióban a harctéren kialakult helyzeten sikerült úrrá lenni. Mint mondta, nem szabad elfeledkezni arról, hogy orosz csapatok a több mint ezer kilométer hosszú frontvonal más részein is próbálnak előre törni. Hozzátette, hogy időre van szükség, míg az áprilisban elfogadott, a mozgósítás szigorításáról szóló törvény alapján behívott újoncokat felkészítik.

(MTI nyomán)