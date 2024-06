Háború :: 2024. június 11. 16:01 ::

Az ukrán náci jó náci: hivatalosan is mehetnek már az amerikai fegyverek az Azovnak, Moszkva csak egy kávét kér

A Kreml rendkívül negatívan viszonyul ahhoz az amerikai döntéshez, amely feloldja az ukrán Azov alakulatnak történő fegyverszállítások tilalmát - közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő.

"Washington álláspontjának ilyen hirtelen változása azt mutatja, hogy semmitől sem riadnak vissza az Oroszország elnyomására tett kísérleteik során, Ukrajnát és az ukrán népet ebben eszközként használják" - mondta a szóvivő.

Azt hangoztatta, hogy egy ultranacionalista fegyveres egységről van szó. Hozzátette: Washington arra való hajlandósága, hogy a neonácikkal kacérkodjon, megerősíti, hogy aktuálisak Oroszország aggodalmai az ilyen eszmék "lopakodó terjedési tendenciájával" kapcsolatban a világban.

Peszkov a The Washington Post című napilap írására reagált, amely az amerikai külügyminisztériumra hivatkozva arról számolt be, hogy Washington feloldotta az Azovnak történő fegyverszállítások tilalmát. A lapban olvasható, hogy az amerikai kormányzat szerint az alakulat "megfelel a Leahy-törvény kritériumainak", amely megtiltja a katonai segítségnyújtást az emberi jogok súlyos megsértésében bűnösnek talált külföldi egységeknek. A TASZSZ orosz hírügynökség szerint az amerikai külügyminisztérium közölte: "nem talált bizonyítékot" erre vonatkozóan, arról viszont nem számolt be, hogy mikor oldották fel a tilalmat, vagy hogy az Azov kapott-e már amerikai fegyvereket.

Az Egyesült Államokban - az alakulat náci ideológiájára hivatkozva - korábban tiltották a segítségnyújtást az Azovnak, ugyanakkor tavaly a The Washington Post már egy olyan külügyminisztériumi forrást idézett, amely elismerte, hogy az intézkedésnek nem volt gyakorlati hatása. Paul Gosar kongresszusi képviselő ugyanekkor úgy fogalmazott: a tilalom "elmosódott", miután az Azov harcosai bekerültek az ukrán fegyveres erőkbe és a Nemzeti Gárdába, és részvételükkel különálló fegyveres alakulatokat is létrehoztak.



Ha ez Ukrajnában történik, ráadásul zsidó vezetés alatt, akkor a legnagyobb rendben van

Az orosz legfelsőbb bíróság az Azovot terrorszervezetnek minősítette, és betiltotta tevékenységét. A döntést előkészítő szakértői vizsgálat arra a megállapításra jutott, hogy az alakulat ideológiája "szélsőséges biológiai rasszizmust" tartalmaz, más fajok jogi szegregációjának tervét, a demokrácia, az erkölcs és a nemzetközi jog tagadását. Az indoklás szerint az Azov tagjai támadásokat intéztek a nemzeti kisebbségek képviselői és politikai ellenfeleik ellen, megfélemlítették Ukrajna oroszajkú lakosait, Donyec-medencei lakosokat raboltak el és kínoztak meg, valamint számos háborús bűncselekményben vettek részt.

(MTI)