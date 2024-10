Háború, Videók :: 2024. október 2. 18:30 ::

LGBT-propaganda iráni módra: Lets’s Go Bomb Tel-Aviv!

Izrael egy diktatórikus állam, ahol a Moszad minden bejövő és kimenő információt ellenőriz. Nyilvánvalóan most sem fedték fel a valódi károkat, hogy elkerüljék a tömeges demoralizációt és Netanjahu megbuktatását. Az IDF mindent cenzúráz.

A haszbara így hangzik: Irán kevesebb mint 200 rakétát lőtt ki. Egyik sem talált el semmit. Mindet elfogták. Egyetlen zsidó sem halt meg. Az egyetlen áldozat egy palesztin volt, akit a repeszek eltaláltak.

Íme, a szokás szerint „teljesen sikertelen” iráni rakétatámadás néhány „teljesen vicces” epizódja, pusztán a szórakozás kedvéért.



Izraeli gázfúrótornyok a Földközi-tengeren



Olajkitermelő-platform Haifában

Tel-Aviv környéke:

Valahol Izraelben…

Szokásukhoz híven az irániak ezúttal is előre figyelmeztették az amerikaiakat, és a célpontok elsősorban katonai célpontok voltak, még akkor is, ha az irániak egy kicsit megfűszerezték a támadást néhány Tel-Aviv központját célzó rakétával. A kísértés túl nagy volt, de nem lehet hibáztatni az iráni tüzéreket. A zsidóknak szóló üzenet az, hogy Iránnak megvannak a technológiai eszközei ahhoz, hogy a Tel-Aviv-i rezsim által megszállt területre csapást mérjen anélkül, hogy az elfogás lehetősége fennállna.

Munkában a Vaskipa, amely, mint tudjuk 99 százalékban sikeres, kivéve, amikor nem az, mint most történetesen:



Iráni katonaság: Vas micsoda? 99 százalék micsoda?



Az izraeli Vaskupola védelmirendszer csődöt mond, miközben iráni ballisztikus rakéták érkeznek Tel-Avivba



Irán teljesen használhatatlan rakétaarzenálja



Iráni katonaság: Ezek a hiperszonikus rendszereink. Kapjátok el őket, ha tudjátok!

A legtöbb célpont katonai jellege azt jelzi, hogy Irán készen áll a közvetlen konfrontációra a zsidó „hadsereggel” Palesztinában.



A szokás szerint be nem tartott Valódi ígéret2 iráni rakétacsapás parancsnoki központja

December 25-én reggel a gyerekek kevésbé vidámak.

Az emberiség csak örülni tud a látványnak, hogy a zsidók úgy bujkálnak, mint patkányok a csatornában.



Hiszti az óvóhelyen

Csendélet a bunkerben. Izraelben az egyik legkapósabb közszükségleti cikk a pelenka, nem csak a katonaság körében:

Hiszti a szabadban:

Az irániak logikája azonban továbbra is az elrettentésen keresztül történő de-eszkaláció. Az irániak azt remélik, hogy a washingtoni zsidók majd visszatartják a tel-avivi zsidókat. Ez egy elavult elemzés. A zsidók háborút akarnak. Mozgósítják amerikai gólemüket az Irán elleni légitámadásokra. A zsidók különböző célpontokat említenek, elsősorban olaj- és gázinfrastruktúrákat. Arról is beszélnek, hogy elpusztítják Irán légvédelmi rendszerét, sőt, ha Irán védekezik és visszavág, akkor a nukleáris programját is. Irán nukleáris programja stratégiailag szétszórtan, több száz méter mélyen az ország hegyei alatt van elrejtve. A zsidók számára rendkívül nehéz lenne elérni azokat.

Röviden, Irán hónapok alatt nukleáris állammá válhat, ha a kormány úgy dönt, hogy ezt teszi. Teljesen érthetetlen, hogy Iránnak miért nincs még atomfegyvere. A zsidókat csak az atomerő taníthatja alázatra.

Az izraeli célpontokra mért tegnapi iráni ballisztikus rakétacsapások több forrás szerint komoly károkat okoztak az ország katonai infrastruktúrájában.

A művelet által okozott károk felvetették a kérdést, hogy Izrael egyáltalán folytathatja-e még a Libanon ellen tervezett invázióját. Több forrás is arról számolt be, hogy a csapások olyan kulcsfontosságú légibázisokat céloztak meg, mint a Hacerim légibázis, ahol izraeli F-15-ösök állomásoznak, valamint a Nevatim légibázis, ahol Izrael összes F-35-ös lopakodó vadászgépe található.

Hacerim légitámaszpont:

Nevatim légitámaszpont:

Iráni források arról számoltak be, hogy ez utóbbi létesítmény „teljesen megsemmisült”, és több F-35-ös is odaveszett. Azóta olyan jelentések is napvilágot láttak, amelyek szerint a rakétacsapások izraeli csapatösszevonásokat is célba vettek, köztük sok harckocsit és páncélozott járművet, ami tovább nehezítheti a jövőbeli izraeli offenzívákat.

Az iráni csapás megmutatta Izrael légvédelmi hálózatának súlyos korlátait, annak ellenére, hogy az ország rendelkezik a nyugati szövetségesek közül messze a legsűrűbb és legszofisztikáltabb hálózattal, amely csak Tajvanéval vetekszik.



Akárcsak legutóbb áprilisban, Jordánia most is besegített az iráni rakéták ártalmatlanításába, noha erre semmi szükség nem volt, hiszen a köztudomásúlag 99 százalékos hatékonysággal működő Vaskupola egyedül is játszi könnyedséggel megbirkózott volna a feladattal



A Földközi-tenger keleti részén tartózkodó két amerikai romboló 12 db. SM-3 elfogórakétával igyekezett megakasztani az iráni rakétasorozatot, felhasználva erre az USA teljes egy éves termelését az adott rakétatípusból. Teljesen fölösleges volt ez a pazarlás, mert a Vaskupola, mint az köztudott, egyáltalán nem szorult rá az amerikaiak támogatására

Az izraeli média arról számolt be, hogy Netanjahu miniszterelnök és számos miniszter a támadás alatt órákig kénytelen volt egy megerősített földalatti bunkerben dekkolni Jeruzsálemben, nyugati tudósítók pedig hatalmas robbanásokat érzékeltek Tel-Aviv-szerte. Az izraeli vadászgépflotta jelenlegi állapota továbbra is rendkívül bizonytalan, és a Nevatim légibázis bejelentett lerombolása mellett más vadászgépek elvesztéséről is érkeztek hírek, többek között a Hacerim légibázison lévő F-15-ösök elvesztéséről.



Irán vezérkari főnöke: „Célba vettük a Moszad-bázist Tel-Avivban, a Nevatim légibázist, a Hacerim légibázist, az IDF radarharcrendjét és izraeli tankok gyülekezőhelyeit.”

Az iráni rakétacsapás várhatóan növeli a morált Izrael ellenfelei körében a régióban, beleértve a libanoni Hezbollahot, az Anszarullah koalíciós erőket Jemenben, a különböző iraki milíciákat és számos palesztin milíciacsoportot, például a Hamászt és az Iszlám Dzsihádot. Széles körben terjedtek el azok a felvételek, amelyeken a palesztinok a csapásokat ünneplik.

Népünnepély Gázában:

Bár az izraeli szárazföldi erőket ért károk mértéke továbbra is bizonytalan, a legújabb csapások várhatóan legalábbis komolyan megzavarják a Libanonba tervezett offenzívát. Mindeközben a Hezbollah cáfolta azt az állítást, hogy az izraeli erők behatoltak volna Dél-Libanonba, és „hazugságnak” minősítette azokat Mohamed Afif szóvivő tegnapi nyilatkozata szerint. Az ENSZ libanoni ideiglenes erőinek (UNIFIL) egyik forrása szerint az izraeli hadsereg néhány „szórványos rajtaütést” hajtott végre a libanoni-izraeli határon, de csapatai nem tartózkodtak libanoni földön. Azt az értékelést, hogy Izrael még nem indított teljes körű inváziót, két másik magas rangú libanoni biztonsági forrás is megerősítette.

Ugyanakkor a Hezbollah megsemmisítette az izraeli Dávid parittyája (David’s Sling) légvédelmi rendszer egyik rakétaütegét több helyi forrásból származó jelentés szerint. A támadás azt követően történt, hogy a síita milícia az elmúlt tíz hónapban többször is csapást mért az izraeli Vaskupola légvédelmi rendszerek ellen, többszörös sikerrel. A Dávid parittyája az izraeli légvédelmi hálózat magasabb szintjét képezi, amely olyan célpontok, mint a vadászgépek és ballisztikus rakéták elfogására szolgál, és viszonylag nagy, több mint 200 kilométeres hatótávolsággal és nagy célzási magassággal rendelkezik. Ezzel szemben a Vaskupola egy könnyebb és alacsonyabb költségű kiegészítő eszköz, amelyet alacsonyabb szintű fenyegetések, például drónok és tüzérségi rakéták semlegesítésére optimalizáltak.

Annak ellenére, hogy a Dávid parittyáját a nyugati szövetségesek által telepített, a maga nemében messze a legjobb rendszernek tartják, a jelentések szerint szeptember 15-én a kora reggeli órákban nem sikerült elfognia egy jemeni ballisztikus rakétát, miután több elfogórakétát lőttek ki rá, amelyek közül legalább néhány a jelentések szerint a Dávid parittyájából származott.

Mivel Izrael kivonta a hadrendből az amerikai Patriot rakétarendszereit, a Dávid parittyája maradt az egyetlen eszköz, amely képes védekezni a Hezbollah rövid hatótávolságú ballisztikus rakétatámadásai ellen. A libanoni milícia ballisztikus rakétaarzenáljának tartalma továbbra sem ismert, egyes jelentések szerint azonban észak-koreai Hwasong-11 szilárd hajtóanyagú ballisztikus rakétákat (más néven KN-02 rendszert) is bevethet.

(A Démocratie participative, a militarywatchmagazine.com és a CNN nyomán szerkesztette és fordította H. T.)