Az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette: a dél-libanoni Bint Dzsubájl (بنت جبيل) városában légicsapás során megölték Huszejn Muhammad Avádát (حسين محمد عواضة), a Hizbulláh ellenállási szervezet zászlóaljparancsnokát. Izraeli állítás szerint Huszejn Muhammad Avádá volt felelős a Bint Dzsubájlból izraeli célpontokra irányzott föld-föld rakéták és harci drónok indításáért. Bint Dzsubájl város a dél-libanoni En-Nabatijjá kormányzóság második legnagyobb városa a székváros En-Nabatijjá után. Amint arról mi is hírt adtunk : az izraeli légierő tegnap is támadásokat hajtott végre En-Nabatijjá kormányzóság több települése, így En-Nabatijjá város önkormányzati épülete ellen, ahol az agresszorok a polgármestert is megölték.