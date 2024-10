Háború :: 2024. október 24. 14:45 ::

A kijevi hősködés vége? - Zelenszkij ajánlatot tett az oroszoknak

Az ukrán energiainfrastruktúra elleni légitámadások befejezése lehet az első lépés a béketárgyalások megkezdéséhez – írja a Newsweek a Financial Times alapján. Zelenszkij ajánlata magába foglalja a teherhajók elleni támadások felfüggesztését is. Ha sikerül eredményeket elérni az energia és a hajózás terén, az már jelezheti, hogy Oroszország készen áll a háború befejezésére – mondta az ukrajnai elnök a minap Kijevben.

Az államfő ezzel egyidejűleg alkuajánlatot is tett Moszkvának: Ukrajna nem támadja tovább az orosz energiaellátást, ha Oroszország is felhagy a hasonló támadásokkal, ez pedig akár a háború aktív szakaszának a végéhez is vezethet.

A Financial Times hozzáteszi: Zelenszkij kijelentésében közrejátszhat a csatatéri helyzet, a kurszki betörés óta ugyanis az ukrán erők nem képesek áttörést elérni, sőt, visszaszorulóban vannak a közel 1000 kilométeres frontvonalon, és az amerikai elnökválasztás is, elsősorban Donald Trump republikánus elnökjelölt ígérete, aki újraválasztása esetén az „első napon” lezárná a konfliktust.

Zelenszkij ugyanakkor kizárta, hogy a nyugati országok az orosz ellenőrzés alatt álló területek átengedéséért cserébe vennék fel Ukrajnát a NATO-ba. Jelenleg a jövőbeli biztonsági garanciákról és elrettentési politikáról szólnak a tárgyalások, írja a Kárpáti Igaz Szó.