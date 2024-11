Háború :: 2024. november 14. 12:46 ::

Blinken javaslata: szabad elvonulást a Hamász vezetőinek az izraeli túszok szabadon bocsátása fejében!

Napról napra növekszik a Gázai övezetbeli népirtás halálos és sebesült áldozatainak száma. A legutóbbi adat szerint a Gázai övezetbeli polgári lakosság körében eddig 43 603 halálos, valamint 102 929 sebesült áldozatot követelt az izraeli hadsereg mondhatni tervszerűen zajló népirtó hadjárata, miközben világszerte felerősödőben van a tömeggyilkosság elleni tiltakozás. Anthony Blinken amerikai külügyminiszter most újabb fegyverszüneti javaslattal állt elő, amelyet a jelek szerint sem a Hamász, sem Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök nem lesz hajlandó elfogadni.



Anthony Blinken (fotó: Tomer Apfelbaum)

Izrael háborús bűntetteinek legfőbb bátorítója és támogatója, Washington (a Gázai övezet elleni hadművelet megindításakor a Pentagon egy hadihajót is a Földközi-tenger keleti partvidékére vezényelt – H. J.) már hetek óta előáll a népirtás befejezését célzó egy-egy javaslattal. Az amerikai javaslatok felvetésének legfőbb kiváltója pedig valószínűleg nem más, mint az, hogy a világon egyre többen egyenesen Washingtont vádolják a palesztinok körében véghezvitt népirtással. Az elmúlt órákban Anthony Blinken, az USA zsidó külügyminisztere rukkolt elő azzal a – szerintünk eleve halva született – ötlettel, hogy a Gázai övezetben túszként fogvatartott izraeliek szabadon bocsátásának fejében a megszálló izraeli hadsereg biztosítson szabad elvonulást az Iszlám Ellenállási Mozgalom vezetői számára.

Anthony Blinken amerikai külügyminiszter a legutóbb tartott sajtótájékoztatóján azt bizonygatta, hogy Washington (mint a béke és a demokrácia legnagyobb exportőre – H. J.) tartós fegyverszünetet kíván elérni a Gázai övezetben, már csak azért is, hogy a nemzetközi segélyszállítmányok megérkezhessenek az éhínséggel, járványokkal sújtott és szakadatlanul bombázott palesztin polgári lakossághoz. Magyarán: az izraeli hadsereg, illetve a zsidó csőcselék a határátkelőkön ne tartóztassa fel, ne rabolja ki, ne dúlja föl a Gázai övezetbe tartó segélyszállító konvojokat. És azért is, hogy a „jogos önvédelmet” gyakorló izraeli hadsereg ne gyilkolja meg a segélyszállítmányt kísérő nemzetközi segélymunkásokat, amint tette ezt többször is az elmúlt esztendő folyamán.



Izraeli légitámadás élelmiszert szállító nemzetközi segélymunkások járműve ellen a Gázai övezetbeli Deir Balahban. A benne ülő hét embert meggyilkolták (fotó: AFP)

A népirtás beszüntetésére, illetve az izraeli túszok (már akik még életben vannak – H. J.) szabadon engedését célzó fegyverszüneti javaslatát Anthony Blinken azzal is magyarázta, hogy Izrael mostanra már elérte kitűzött célját a Gázai övezetben, s ezért is kell véget vetni a harcoknak. A sajtótájékoztatón Blinken azt újságírói rákérdezésre sem árulta el, hogy miképpen gondolja megvalósíthatónak a Hamász vezetőinek (gondoljuk, a szabadságharcot vívó mozgalom katonai vezetőiről van szó – H. J.) szabad elvonulását. Azt sem tudtuk meg, hogy melyik ország fogadná be őket, s hány személy számít „a Hamász vezetőjének”.

További megválaszolatlan kérdések: a szabad elvonulás kiterjed-e a Hamásszal vállvetve harcoló Iszlám Dzsihád vezetőire is? Mi lenne a sorsuk a Gázai övezetben harcoló palesztin fegyvereseknek? Visszatérhet-e szülőföldjére, az úgynevezett „biztonsági zónákba” a Gázai övezet északi részéből elűzött palesztin polgári lakosság? A legnagyobb kérdés persze az, hogy elfogadja-e Blinken javaslatát a teljes Gázai övezet palesztin lakosságától (2,4 millió ember) népirtással és deportálással megszabadulni akaró Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök, akinek feje felett hazája igazságszolgáltatásának Damoklész kardja lebeg. Egyelőre nincs hír róla, de szinte biztosra vezető, hogy Blinken javaslatát az igen szorongatott helyzetben levő Hamász sem fogadja el.



Éhező gyermekek a Gázai övezetben (fotó: Ab der-Rahím Hatíb)

Mindenesetre Hajszam Huszejn vezérőrnagy, az egyiptomi Katonai Parancsnoki és Vezérkari Főiskola tanácsadója, katonai szakértő az Al-Arabijja pánarab hírtévének nyilatkozva kijelentette

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom semmiképpen nem fogadhatja el Anthony Blinken fegyverszünetre vonatkozó javaslatát, mert a mozgalom tisztában van azzal, hogy az egyezmény jóváhagyásával a palesztin kérdés lekerülne a napirendről, s felszámolná annak megoldására irányuló erőfeszítéseket. Binjámin Netanjáhu sem kíván egyezménnyel véget vetni a háborúnak, mert ha elfogadná Blinken javaslatát, otthon megbuktathatnák a kormányát, ő maga pedig a korábban elkövetett köztörvényes bűncselekményei miatt kénytelen lenne bíráság elé állni.

Hering J. – Kuruc.info