Izraelben elégedettek az "árral szemben úszó" Orbán Viktorral

Nem sokkal Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújának elhangzása után az izraeli sajtó máris közölte a hírt: a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság által tegnap háborús és az emberiesség ellen elkövetett bűnök elkövetése miatt kiadott nemzetközi elfogatóparancsot figyelmen kívül hagyva a magyar miniszterelnök magyarországi látogatásra hívja meg Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnököt, s egyben megígérte, hogy az izraeli kormányfőt Magyarországon nem tartóztatják le. Becalél Szmotrics izraeli nemzetbiztonsági miniszter a „palesztinok kivándorlását ösztönző” intézkedéseket követel – írja az i24.news és a kan.org.il.



Orbán Viktor és Binjámin Netanjáhu Jeruzsálemben (fotó: flash 90)

A világhálón is olvasható izraeli sajtófelületek közül elsőként a héber nyelvű i24news „Úszik szemben az árral: Orbán az elfogatóparancsok ellenére meghívja Netanjáhut” címmel már reggel 8:36 órakor kitette a „szívet melengető” hírt. A portál kiemeli: Orbán Viktor annak ellenére hívja meg hivatali megfelelőjét, Binjámin Netanjáhut, hogy az úgynevezett Római Statútum aláírása, majd parlamenti ratifikálása miatt érvényt kellene szereznie a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott elfogatóparancsnak. „Magyarországot kötelezik a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott utasítások (jelen esetben a Netanjáhu ellen kiadott elfogatóparancs végrehajtása – H. J.), s ezért Orbán mostani döntése következtében Magyarország az első olyan állam, amely bejelentette, hogy nem hajtja végre az (izraeli politikusok ellen kiadott) elfogatóparancsokat – írja az izraeli hírportál.



Itamár Ben Gvír – ösztönözné a palesztinok kivándorlását (fotó: Reuters)

Közben a Kán Izraeli Közszolgálati Műsorszolgáltató is hírt adott a magyar miniszterelnök ma reggeli bejelentéséről a következő főcímmel: „Az első ország, amely bejelentette, hogy nem szerez érvényt az elfogatóparancsnak: Magyarország miniszterelnöke látogatásra hívja meg Netanjáhut”. „A mai nap folyamán meghívom Netanjáhu izraeli miniszterelnököt magyarországi látogatásra, s ezzel a meghívással együtt arról is biztosítom őt, hogy ha ellátogat Magyarországra, a Nemzetközi Büntetőbíróság döntésének nem lesz hatása, s azt nem hajtjuk végre” – idézte Orbán Viktor ma reggeli bejelentését a kan.org.il hírportál, majd megjegyezte: A Római Statútumot aláírt 124 ország közül elsőként Magyarország jelentette be egyértelműen, hogy nem tartja tiszteletben a kiadott letartóztatási parancsokat.

A hírportál arról is beszámol, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság döntése után Becalél Szmotrics, az izraeli kormány pénzügyminisztere azt követelte, hogy válaszként vezessenek be szankciókat a Palesztin Nemzeti Hatóság ellen (nem mintha a népirtást felgyorsító szankciók, a kiéheztetés nem lennének elég hathatósak – H. J.). Itamár Ben Gvír nemzetbiztonsági miniszter, az izraeli kormány másik véresszájú tagja pedig azt követelte, hogy léptessek életbe „a palesztinok kivándorlását ösztönző” intézkedéseket, szüntessék be a Gázai övezet területére irányuló humanitárius segélyszállítmányokat (amely nemzetközi szállítmányokat, a kiéheztetést fegyvereként használva Izrael már most sem engedi be a Gázai övezetbe – H. J.)

